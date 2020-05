Regione Lombardia e il calendario delle riaperture dai negozi ai centri commerciali alle palestre e parrucchieri. Ecco le date

Le date di riapertura della regione Lombardia e Milano partono dal 18 maggio prima con i negozi d’abbigliamento e tutti gli altri esercenti. A seguire apriranno servizi alla persona e centri sportivi. E per quanto riguarda gli spostamenti fuori dalla regione si attendono le decisioni del prossimo DPCM Conte

A comunicare le date sarà il governatore Attilio Fontana che si è riservato di attendere le linee guida del governo prima di informare i cittadini lombardi. Ma andiamo per ordine e vediamo il calendario delle riaperture in attesa della delibera della regione Lombardia

Regione Lombardia riapertura negozi

Via libera dal 18 maggio alle riaperture di tutti gli esercenti. Dal negozio di scarpe agli esercenti che vendono abbigliamento o arredamento per la casa, in Lombardia e a Milano saranno in molti ad alzare la saracinesca, ma con un vincolo: potranno riaprire solo quelli in grado di rispettare le linee guida per le riaperture stabilite da Inail e ISS.

Regione Lombardia riapertura parrucchieri, barbieri e centri estetici

Le aperture dei servizi alla persona cono considerate a rischio medio alto, ragion per cui le le linee guida Inal per parrucchieri e centri estetici qui illustrate nel video di SkyTg, sono piuttosto rigide. Insomma dal parrucchiere si va solo su prenotazione e senza una linea di febbre.





Tuttavia a far data dal 18 maggio dovrebbero riaprire a Milano e in Lombardia tutti i parrucchieri e centri estetici che saranno in grado di rispettare il protocollo.

Quando riaprono bar e ristoranti in Lombardia

La questione di bar e ristoranti è piuttosto seria, le linee guida e il protocollo prevedono distanze fra tavoli di 4 metri che non tutti potranno rispettare. Molti bar ristoranti sono piccoli e con queste linee quida potrebbe essere impossibile per loro riaprire. Insomma la vicenda di ristoranti e bar che attualmente lavorano solo con cibo o caffè da asporto, è piuttosto seria in tutta Italia, molti rischiano di chiudere.

Apertura palestre e piscine

Il ministro Spatafora per l’apertura dei centri sportivi e più precisamente palestre, tennis, piscine e pesca ha indicato come data di riapertura il 25 maggio. Comunque saranno le regioni a decidere, e nel caso della Lombardia non è detto che Fontana dia il via libera in data 25, quindi toccherà aspettare le decisioni della regione Lombardia

Quando riaprono i centri commerciali e gli outlet in Lombardia

I centri commerciali per ora resteranno chiusi in quasi tutta Italia ad eccezioni di alcune regioni come l’Emilia Romagna. In Lombardia non c’è ancora una data indicata per la loro riapertura. Stessa cosa vale per gli outlet nonostante questi a differenza del centro commerciale si trovino all’aperto.

Questo è tutto per ora in merito al calendario Regione Lombardia riaperture, mentre per gli spostamenti fuori dalla regione bisognerà attendere.

