Aperture 18 maggio in Toscana regole e spostamenti, amici e seconde case. Ecco cosa cambia a Firenze e nella regione Toscana.

Le aperture in Toscana dal 18 maggio saranno graduali e seguiranno le linee guida del governo. Questa è la decisione di Enrico Rossi presidente dalle regione che intende far aprire gli esercenti in tutta sicurezza nonostante gli accordi fra regioni e governo. Vediamo quindi cosa sarà possibile fare da lunedì

Aperture 18 maggio in Toscana

Sono molti a chiedersi quando riapriranno i parrucchieri bar e risstoranti nella regione Toscana, ma il governatore ha lasciato intendere che non riaprirà tutto e subito. Quindi a differenza dalle altre regioni come ad esempio il Veneto, in Toscana dal 18 maggio potrebbero aprire solo i negozi.

“Stiamo aspettando le linee guida nazionali e i provvedimenti del governo. L’ accordo con l’esecutivo consente di aprire gradualmente e di rispondere alle legittime esigenze che ci sono e non solo del settore del commercio al dettaglio“ Ha affermato il governatore Rossi.

Quando riaprono i parrucchieri in Toscana

Se la linea di Rossi è quella della prudenza parrucchieri estetisti e barbieri dovrebbero aprire in seguito, anche il 1 giugno come indicato in precedenza dal DPCM Conte. Tuttavia il governatore della regione darà risposte in merito alle date precise solo dopo l’analisi dei dati epidemiologici.

Insomma per ora la Toscana sembra non voler rischiare per paura di tornare indietro, anzi intende attendere il 18 maggio per valutare l’effetto delle prime riaperture del 4 prima di assumere decisioni. Mentre il suo governatore attende fiducioso il Dl Rilancio, ovvero il decreto aiuti in approvazione oggi.

Toscana spostamenti e seconde case dal 18 maggio

In tema di circolazione il governo ha intenzione di allentare le restrizioni imposte con il precedente DPCM e dare la possibilità ai cittadini di muoversi liberamente all’interno della regione. Questo consentirebbe agli italiani di andare nelle seconde case sempre nella stessa regione di residenza.

Per ora questo è tutto in merito alle riaperture in Toscana del 18 maggio in attesa di altre novità.