Le nuove regole del 18 maggio, circolazione, amici e seconde case. Ecco cosa cambia da lunedì.

Nuove regole dal 18 maggio, è quanto si appresta a stabilire il governo, con un nuovo dpcm che dovrebbe allentare ulteriormente le restrizioni agli italiani. Si tratta di una serie di misure per dare finalmente maggiori libertà ai cittadini, e vivere così una fase 2 meno opprimente.

In particolare le novità dovrebbero riguardare la libertà di circolazione, la possibilità di vedere gli amici e di recarsi nelle seconde case. Ecco, nel dettaglio, cosa cambia per questi aspetti, a partire dalla prossima settimana.

Dal 18 maggio libera circolazione

Dal 18 maggio dovrebbe essere concessa la libera circolazione agli italiani, ossia senza l’obbligo di utilizzare l’autocertificazione. Tale libertà negli spostamenti, riguarderà però solo quelli fatti restando all’interno dei confini della regione.

In altri termini non ci sarà più bisogno di avere un valido motivo per uscire, come invece ancora previsto nel decreto entrato in vigore dal 4 maggio.

Per quanto riguarda, invece la libertà di circolazione fra regioni italiane e su tutto il territorio nazionale, non sarà ancora possibile dal 18 maggio. Alcuni dei ministri hanno però annunciato che se il trend dei contagi dovesse continuare a scendere, probabilmente dal 1 giugno, si potrà circolare liberamente fra regioni limitrofe.

Si possono vedere gli amici

Secondo quanto riportato dal sito ansa.it, con il nuovo dpcm Conte potrebbe eliminare il vincolo che permette di spostarsi solo per far visita ai congiunti. Se così fosse, allora dal 18 maggio gli italiani potranno finalmente vedere anche gli amici.

La decisione è caldeggiata da alcuni ministri, visto che in questa data riapriranno negozi, bar e ristoranti, in molte regioni italiane. Per rianimare questo tipo di attività, togliere i vincoli sugli amici potrebbe essere una scelta logica. Altri ministri però vorrebbero ancora mantenere questa restrizione, per non correre rischi di assembramenti, probabili specie fra i giovani.

In ogni caso il governo sta valutando l’ipotesi e, magari mettendo un tetto al numero degli amici o vincoli simili, dovrebbe consentire di rivederli. Inoltre, dal 18 saranno di nuovo consentite le attività fisiche di gruppo, quindi dovrebbe essere permesso vedere amici per svolgerle, rispettando le misure di sicurezza.

Seconde case 18 maggio

Visto che appare quasi certo il ritorno alla libertà di circolazione, dal 18 maggio si va verso il via libera pure all’accesso nelle seconde case. Ovviamente tali abitazioni devono trovarsi all’interno della propria regione, perché come detto in precedenza, almeno inizialmente non dovrebbe essere possibile recarsi in territori diversi.

Quindi il 18 maggio chi ha una seconda casa nei confini regionali potrà andarci, salvo sorprese, mentre chi la possiede fuori regione dovrà ancora pazientare.

D’altra parte ci sono ancora diverse regioni del nord, come il Piemonte e la Lombardia, dove i dati sui contagi sono ancora elevati. Per questo, come dichiarato dal ministro Boccia, il governo e le regioni si sono prese una settimana ulteriore di tempo, per valutare l’opportunità di riaprire i confini regionali.

Insomma, dal 18 maggio avremo qualche concessione in più dal governo e forse potremo iniziare a metterci alle spalle questo periodo difficile. Dovremmo poter tornare a fare quasi tutto nella nostra regione, incluso rivedere gli amici dopo 2 mesi e mezzo. Il tutto però sempre rispettando le regole sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine quando non è possibile mantenere le distanze.

