Fidanzati 4 maggio: tra i congiunti rientrano i fidanzati, che si potranno incontrare ma restando a distanza. I controsensi del DPCM 4 maggio. Arriva anche la circolare del Viminale

Prima il decreto, poi le faq del Governo, infine una circolare del Viminale tentano di chiarire il rebus sui “congiunti”. Come abbiamo già visto i fidanzati possono vedersi e rientrano nella definizione: dunque sì, i fidanzati sono congiunti.

Nella circolare del Viminale viene specificato che si tratta di “relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.

Il riferimento del governo è una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 dove il termine “congiunti” veniva spiegato appunto come un “saldo e duraturo legame affettivo”.

Quindi, sì ai fidanzati e fidanzate, no agli amici.

Sì ai fidanzati, ma con la mascherina

Dunque confermiamo: i fidanzati possono incontrarsi e vedersi nella Fase 2, ma non possono baciarsi se non sono conviventi. La cosa ovviamente fa discutere, ma un altro dei piccoli e grandi paradossi di questo DPCM riguarda proprio le modalità con le quali i fidanzati, divisi dal lockdown deciso in seguito al coronavirus, potranno vedersi.

Ovvero: i fidanzati possono incontrarsi, ma limitando “al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio”, così si legge nelle faq del Governo.

Dunque l’invito del governo, anche nella fase due, resta quello di evitare gli incontri tra fidanzati non conviventi. Se proprio sono necessari, devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Congiunti e fidanzati dal 4 maggio: distanza e niente abbracci

E non è tutto: potete vedere il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, ma niente baci e abbracci, se non siete conviventi. Ecco cosa si legge:

“In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.”

Può sembrare assurdo e paradossale, ma è così. Dal 4 maggio, inizio ufficiale della fase 2, i fidanzati (e congiunti in generale) possono incontrarsi, ma restando a distanza di un metro, non abbracciandosi e indossando le mascherine. Queste regole verranno rispettate? E’ una domanda retorica, la situazione è talmente paradossale che la risposta è scontata.

Dunque se vi state chiedendo se i fidanzati sono congiunti, la risposta è sì, e dunque i fidanzati possono vedersi e incontrarsi. Se, legittimamente, vi state chiedendo se i fidanzati si possono baciare o magari abbracciare, insomma esprimere fisicamente l’affetto, la risposta è no, non è possibile. La situazione, al momento, è questa.

Ma non è tutto.

Infatti, nel frattempo restano i dubbi su come si debba dimostrare l’effettivo “affetto stabile” di cui tanto si è parlato in questi giorni a proposito di congiunti e fidanzati. Dal 4 maggio nell’autocertificazione, secondo molti, sarà sufficiente scrivere che si va a incontrare “un congiunto” senza specificare chi.

Ricordiamo infine che nelle faq del governo, su questo tema, c’è scritto quanto segue:

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Dunque spostamenti consentiti per vedere fidanzati e fidanzate, partner, compagni e via dicendo, ma solo se necessarie e… a distanza di un metro e con la mascherina.

