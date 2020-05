Cosa si può fare dal 4 al 18 maggio, secondo il DPCM molto poco e c’è molta confusione. La differenza la fanno le regioni e i comuni.

Per sapere cosa è possile fare dal 4 maggio primo giorno della fase 2 oltre a leggere il decreto Conte del 26 aprile conviene anche leggere le ordinanze regionali e seguire cosa dicono i sindaci. Ecco perché

Cosa è possibile fare dal 4 maggio in italia

Il Dpcm del governo Conte è chiaro, non cambia nulla per la libertà degli italiani chiusi in casa da circa 2 mesi e quel poco che cambia è un pasticcio, fra congiunti fidanzati seconde case e spostamenti.

Tanto per fare un esempio si parla di distanziamento sociale come prima regola per contrastare il coronavirus, lo stesso governo del distanziamento ne ha fatto uno slogan ” Se ami l’Italia mantieni le distanze”

Quindi seguendo questo ragionamento, due fidanzati possono vedersi ma solo a distanza. Quindi niente abbracci o passeggiate che attualmente sono rigorosamente vietati.

Di contro si possono incontrare anche i parenti di sesto grado, praticamente figli di cugini ecc ecc. ma non si possono vedere gli amici.

Inoltre è bene precisare che ogni spostamento come indicato dalle Faq sul sito di Palazzo Chigi deve essere giustificato e per necessità: Ecco il allegato le indicazioni sugli spostamenti.

In sintesi a parte il ritorno al lavoro, parchi e attività motoria, dal 4 maggio non cambia molto. Il governo Conte il cui gradimento è sceso secondo gli ultimi sondaggi, avrebbe fatto meglio a dire agli italiani distrutti dal lokdown, “continuate a stare a casa fino al 18 maggio perché prima devo riaprire le fabbriche” Sicuramente sarebbe stato più chiaro e non avrebbe generato confusione su confusione.

Fase 2 le ordinanze regionali

Molte regioni, e per l’esattezza 11 su 20 avevano scritto a Conte e al presidente Mattarella proprio in virtù di questo Dpcm poco chiaro e deludente.

Ancora prima il Veneto, la regione del Nord che grazie al suo governatore Zaia ha meglio gestito l’emergenza Covid aveva già emanato una sua ordinanza anticipando i tempi. Poche cose, ma ben fatte che hanno consentito ai cittadini di iniziare a vivere.

Stessa cosa vale per la regione Sardegna che visto il basso andamento dei contagi addirittura prevede di far riaprire negozi parrucchieri e centri commerciali, mentre le belle spiagge sarde resteranno chiuse.

Diversa è la situazione nel Lazio, l’ordinanza della regione si adegua al Dpcm Conte, mentre la sindaca Raggi cambia gli orari di apertura dei negozi a Roma e come da Dpcm aprono bar e risoranti solo per il cibo d’asporto.

Anche in Toscana ci saranno pochi cambiamenti. Il governatore Enrico Rossi nel suo post su faceboock ha avvisato i cittadini che la sua posizione in merito alla fase 2 e ripartenza è “prudenza ee gradualità” Quindi obbligo di guanti e mascherine sui mezzi pubblici oltre al rispetto della distanza sociale.

Vedi anche: Toscana 4 maggio fase 2

Nella Lombardia a parte i parchi e chi andrà a lavorare non cambierà molto. Tuttavia resta alta l’attenzione sulla città di Milano da parte del sindaco Sala che raccomanda prudenza e rispetto delle regole.

Andando al Sud invece c’è in atto lo scontro fra Calabria e Boccia ( considerato da alcuni come il più arrogante ministro di questo governo) in merito all’ordinanza della governatrice Santelli che aveva dato il via libera alle riaperture di bar e ristoranti.

Precisiamo che i governatori delle regioni non hanno la facoltà di riaprire negozi o altro, ma solo quella di restringere i provvedimenti emanati dal governo. Comunque la regione Calabria ha raggiunto contagi zero.

Nella regione Sicilia invece restano molti divieti ma Musumeci ha consentito che vengano riprese le attività equestri.

Insomma cosa è possibile fare dal 4 maggio cambia anche a secondo delle regioni, e dalle città, se a Milano si può andare al parco, in Puglia si può andare a pesca.