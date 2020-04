Spostamenti dal 4 maggio: come spostarsi fra regioni, con l’autocertificazione. Vediamo come spostarsi a una regione all’altra.

Spostamenti consentiti. Ci si potrà spostare da regione a regione, a partire dal 4 maggio, ma solo ed esclusivamente per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, dimora o residenza.

Dunque, se come è capitato a molti siete rimasti lontani da casa durante il periodo della quarantena causata dal coronavirus, dal 4 maggio potete tornare a casa. Sarà consentito spostarsi da una regione all’altra, per rientrare nel proprio domicilio o residenza, ad esempio per gli studenti fuori sede.

4 maggio, spostamenti consentiti da regione a regione: ecco come

Oltre all’esempio appena fatto, lo spostamento da una regione all’altra è consentito anche per motivi di salute o comprovate esigenze lavorative, che devono essere dimostrate (come già accadeva). La vera novità, insomma, è la possibilità di tornare a casa. Per questo motivo si prevede un grosso movimento di persone da nord verso sud, tutti i cosiddetti “fuori sede”, che lavorano o studiano nelle regioni del nord ma sono residenti del Meridione.

Come ci si potrà spostare? Treni, autobus, aerei, mezzi privati

Gli spostamenti, come è facile prevedere, saranno tanti e soprattutto in direzione sud. Basti dire che i treni Milano-Napoli del 4 maggio sono già esauriti, ma ovviamente ce ne saranno altri nelle giornate successive e Trenitalia ha annunciato che raddoppia le corse. Si stanno esaurendo i posti anche su autobus e aerei. Si prevede un grosso traffico anche in direzione Calabria e Sicilia.

Abbiamo notizia, in queste ore, di molte persone che, nel timore di non trovare posto nei mezzi pubblici (e giustamente nel timore di creare assembramenti), non possedendo un’automobile privata sta affittando auto a noleggio. Questa può essere una scelta saggia per spostarsi in sicurezza, rispettando ovviamente le norme di sicurezza.

Fase 2 autocertificazione: nuovo modulo spostamenti 4 maggio per spostarsi a una regione all’altra

Ci sarà un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti? Probabilmente non sarà necessario, dato che non bisognerà specificare niente di nuovo (ad esempio, non bisognerà specificare chi sono i congiunti). Ma tutto questo verrà chiarito dal governo nelle prossime ore, sicuramente – si spera – prima del 4 maggio 2020. Dunque anche per spostarsi da una regione all’altra per il rientro nella propria residenza, dimora o domicilio non dovrebbe essere necessario un nuovo modulo di autocertificazione spostamenti. Ma lo scopriremo a breve.

Spostamenti dal 4 maggio, un consiglio? Aspettate le precisazioni del governo

E’ molta la fretta di milioni di italiani e italiane di spostarsi a una regione all’altra per tornare a casa, ma è consigliato attendere precisazioni da parte del governo. Oltre a dichiarazioni pubbliche, attendiamo tutti una circolare del governo e le famose faq sul sito che dovrebbero chiarire ogni dubbio anche sugli spostamenti da regione a regione dal 4 maggio in poi.

Ricordiamo che chi ha sintomi influenzali, difficoltà respiratorie e febbre pari o superiore ai 37.5 gradi, ha l’obbligo assoluto di restare a casa e avvertire il proprio medico. Se state male, sono assolutamente vietati tutti gli spostamenti.

