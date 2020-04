Dopo il 4 maggio si potrà uscire oppure no? Quali sono le regole e i limiti della fine della quarantena in Italia sugli spostamenti? Ecco cosa cosa succede dal 4 maggio

La fase 2 si avvicina e in attesa delle parole ufficiali del premier Conte, gli italiani vogliono sapere: dopo il 4 maggio si potrà uscire? Sono tante le indiscrezioni di stampa al riguardo e anche se non ci sono ancora certezze, molto probabilmente si potrà tornare ad uscire di casa, ma ancora con regole e limiti da rispettare.

Vi spieghiamo quali potrebbero essere, anche in base alle dichiarazioni dei ministri e degli esperti, che consigliano il governo sulle misure da attuare.

Fase 2 cosa prevede

Dalle dichiarazioni degli esponenti di governo si è capito che la fase due porterà ad un allentamento delle restrizioni, ma non ad un loro stravolgimento. In particolare dovrebbe essere possibile uscire di casa, ma spostandosi solo all’interno della regione in cui ci si trova.

Almeno nel proprio comune non dovrebbe più essere necessario muoversi con l’autocertificazione. Tuttavia, sulla possibilità di uscire fin dall’inizio della fase 2 senza autocertificazione, il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha frenato, in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Queste le sue parole: “dal 4 maggio non c’è il ritorno al passato, perché il nostro passato, finché esiste il virus, non tornerà. La nuova normalità prevede ancora tanta pazienza, compresa l’autocertificazione. In questo mese di maggio dovremo fare ancora sacrifici sociali, non è il momento di organizzare cene numerose”.

Da queste parole si evince che le cene e le uscite in gruppo saranno ancora vietate. Quindi andare in luoghi d’incontro sociale non sarà possibile neanche dopo il 4 maggio, almeno non subito. I negozi resteranno ancora chiusi e la loro riapertura potrebbe avvenire solo fra l’11 e il 18 maggio. A seguire dovrebbe toccare a bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Brusaferro: “ci si potrà muovere ma rispettando le regole”

Anche le parole del presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa di oggi per il punto sull’andamento epidemiologico, sono state improntate alla cautela.

Ecco cosa ha detto sulla fase due: “apriamo le attività produttive, commerciali, una mobilità a supporto, e vediamo se riusciamo a mantenere questi numeri. Così andiamo progressivamente ad articolare una vita che certamente non sarà come prima, fino a quando non avremo il vaccino. La nostra vita quotidiana deve essere riorganizzata. Ci si potrà muovere, ma rispettando rigorosamente le regole, quindi ad esempio si potrà andare al parco, ma non fare feste”.

Insomma, anche dall’Iss arriva un’apertura sul ritorno alla libertà dei cittadini, ma anche un invito a rispettare le regole, onde evitare una risalita dei contagi.

Gli over 60 possono uscire?

La fase due per la gestione dell’emergenza covid-19 potrebbe prevedere un’uscita scaglionata delle persone, specie per le fasce di età più a rischio. Al riguardo il capo della task force del governo, Vittorio Colao, ha avanzato l’ipotesi di un esonero dal lavoro per gli over 60, che non potranno svolgere la loro attività tramite smart working.

Il presidente Giuseppe Conte ha smentito questa ipotesi. Tuttavia il ministro Boccia ha detto che i più anziani dovranno essere protetti per impedire che ci sia una seconda ondata. Bisogna vedere allora quale sarà il punto di sintesi al riguardo, quasi certamente non riguarderà il lavoro. Più probabile vi siano dei limiti agli orari di uscita per le persone più anziane, ad esempio dalle 10:00 alle 18:00, evitando quelli di punta.

Sull’argomento è intervenuto anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, affermando che secondo lui gli over 60 non dovrebbero subire restrizioni negli spostamenti. Tuttavia la decisione al riguardo spetterà al governo e le linee guida saranno nazionali, quindi le regioni dovranno adeguarsi alle decisioni che verranno prese. Esse infatti avranno facoltà di renderle più stringenti, ma non di allargarle.

Ancora pochi giorni e sapremo se tutti gli italiani potranno tornare ad uscire e con quali regole e limiti, per vedere se questa fase due potrà restituirci almeno parte della normalità perduta.

