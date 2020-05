Lazio apertura parrucchieri negozi, estetiste centri commerciali e spiagge. Le riaperture nel Lazio da 18 maggio.

Regione Lazio aperture parrucchieri, barbieri e negozi ma non solo, riapriranno anche i ristoranti e in alcuni comuni sono aperte anche le spiagge, mentre riapriranno anche i centri sposrtivi all’aperto. Ecco chi e cosa riapre dal 18 maggio nel Lazio e nella città di Roma dopo l’ordinanza di Zingaretti.

Regione Lazio apertura parrucchieri e centri estetici

Tagliare i capelli, curare la barba o fare la tinta è una necessità per tutti gli italiani dopo due mesi di lokdown, ma lo è anche per i parrucchieri che tornano a lavorare nonostante le regole Inail. Con l’ordinanza del presidente della regione e grazie all’accordo raggiunto con il governo, i parrucchieri in tutto il Lazio Roma compresa riapriranno dal 18 maggio, ma con delle linee guida Inail e Iss molto severe da rispettare. Quindi anche i clienti si dovranno adeguare per andare dal barbiere o parrucchiere.

Regione Lazio apertura negozi e centri commerciali

Sono in molti a chiedersi quando riapriranno i centri commerciali a partire dai cittadini romani, questo però dipende dal comune. Tuttavia nel precedente DPCM l’apertura dei centri commerciali non era prevista in quanto centri a rischio assembramenti

Oggi 15 maggio la sindaca Raggi ha firmato una nuova ordinanza dove stabilisce i nuovi orari di apertura dei negozi e servizi alla persona e medie e grandi strutture di vendite non alimentari. Non è chiaro se si riferisce ai centri commerciali.

Lazio aperture spiagge

Il presidente della regione Luca Zingaretti durante la riunione del Consiglio regionale ha affrontato il tema della stagione balneare. “E’ importante permettere alle attività produttive di rimettersi a lavorare” ma anche “come garantire la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere, che libere devono rimanere “. Ha affermato il governatore. Tuttavia molti comuni si stanno attrezzando per aprire le spiagge, è il caso di Fiumicino località vicina a Roma che si sta attrezzando come vediamo da questo video di SkyTg





In sintesi Le aperture parrucchieri negozi bar e ristoranti nella regione Lazio dal 18 faranno tornare a vivere anche se nel rispetto delle distanze sociali, tutti i cittadini.

