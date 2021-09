Bonus Piemonte 2021 600 euro. Famiglie, lavoratori

Bonus 600 euro regione Piemonte. Ecco chi sono i beneficiari del nuovo sussidio. Aiuti e contributi covid 2021 per lavoratori e famiglie.

Bonus Piemonte 2021. La giunta regionale del governatore Cirio con un provvedimento ha stanziato 9.250.000 euro, per finanziare un aiuto rivolto ai lavoratori rimasti senza aiuti.

Si tratta di un contributo a fondo perduto che sostiene famiglie e persone in grave disagio economico, per le difficoltà causate dal covid. Entriamo quindi nel dettaglio: a chi spetta e come richiederlo.

Bonus 600 euro Piemonte, requisiti

In base all’avviso regionale, i destinatari del contributo da 600 euro, sono lavoratrici e lavoratori che:

non hanno ricevuto alcun ristoro statale, all’interno dei diversi provvedimenti presi da marzo a dicembre 2020. Si tratta ad esempio di lavoratori sospesi dalle imprese per cessata attività e privi di stipendio, cassa integrazione o Naspi.

all’interno dei diversi provvedimenti presi da marzo a dicembre 2020. Si tratta ad esempio di lavoratori sospesi dalle imprese per cessata attività e privi di stipendio, cassa integrazione o Naspi. Hanno ottenuto prestazioni previdenziali o assistenziali, per la sospensione delle attività, ma in modo residuale. In particolare per gli appalti delle pulizie, i servizi scolastici, i poli museali o lo spettacolo con contratto di lavoro fino a massimo 20 ore settimanali.

Svolgono lavori occasionali, possiedono un reddito sotto i 5.000 euro e non sono iscritti alla gestione separata. Nel caso in cui abbiano cessato la loro prestazione lavorativa continuativamente fra marzo e maggio 2020.

Contributo 600 euro lavoratori Piemonte domanda

Tutte le categorie fin qui elencate possono richiedere il sussidio da 600 euro alla regione Piemonte. Secondo le stime dell’assemblea regionale sono circa 15.000 le persone interessate dal provvedimento.

Al momento le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda non sono ancora note, ma verranno pubblicate online prossimamente. Non appena si avranno queste informazioni ve le comunicheremo. Nel frattempo vi consigliamo di tenere d’occhio il sito della regione e in particolare la sezione in cui è presente l’avviso, di seguito allegata.

Regione Piemonte contributi a fondo perduto 2021

Come visto il Piemonte ha adottato un aiuto economico concreto in favore delle famiglie, che pagano le conseguenze della pandemia. In particolare, come sottolineato dall’assessore al lavoro Chiorino, per quelle rimaste senza alcun reddito e dimenticate dagli interventi adottati a livello nazionale.

In altre parole, chi non è rientrato negli ammortizzatori sociali previsti durante la pandemia, può richiedere il contributo a fondo perduto di 600 euro. Questa l’ultima misura adottata dalla giunta regionale per sostenere lavoratori e famiglie in difficoltà. Ma ce ne sono anche altre che mirano a sostenere il reddito familiare, dalla scuola alle vacanze e via dicendo.

