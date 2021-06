Bonus e incentivi rottamazione auto 2021 in Lombardia. Rinnovato con 30 milioni il bando regionale per la sostituzione dei veicoli inquinanti. Importi e domanda.

Bonus auto Lombardia 2021. La regione guidata dal governatore Fontana ha emanato un nuovo bando, che prevede incentivi sull’acquisto di veicoli a basse emissioni. In sostanza è stata rifinanziata l’iniziativa in favore dei cittadini che cambiano le auto più inquinanti.

Di seguito le nuove condizioni previste nel bando: a quanto ammonta e come richiedere l’incentivo per la sostituzione della vettura.

Regione Lombardia incentivi rottamazione auto 2021

Come previsto dal nuovo bando gli incentivi spettano ai residenti in Lombardia (persone fisiche) che acquistano una vettura a basse emissioni di nuova immatricolazione.

La dotazione prevista per gli incentivi ammonta a 30 milioni di euro, così suddivisi:

12 milioni come rimborso del precedente bando auto, per chi ha già acquistato un mezzo a basso impatto, ma non è riuscito ad accedere alle risorse (Linea A).

18 milioni, per chi acquista un auto nei concessionari abilitati, che anticiperanno il beneficio agli acquirenti e riceveranno il rimborso dalla regione (Linea B).

Bando rinnova veicoli regione Lombardia 2021 importi

I contributi previsti nel nuovo bando variano in base alle emissioni da un minimo di 1.000 euro fino ad un massimo di 4.000 €, per quelle a zero emissioni.

Ecco tutte le tipologie di contributi previsti caso per caso, secondo le emissioni del veicolo.

L’incentivo è cumulabile con quelli statali, permettendo di arrivare quindi fino ad un totale di 14.000 euro di sconto, come sottolineato dall’assessore all’Ambiente della regione.

Come richiedere il bonus rottamazione auto Lombardia

Per quanto riguarda la domanda, deve essere presentata sulla piattaforma bandionline del sito della regione, selezionando una delle 2 linee previste. Tuttavia, chi non ha ancora perfezionato l’acquisto della nuova auto, potrà rivolgersi anche al concessionario per completare l’operazione.

Sarà possibile richiedere il nuovo incentivo a partire dalle ore 10:00 del 17 giugno fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021. Il bando verrà chiuso anticipatamente solo in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Queste in sintesi le informazioni principali sui nuovi incentivi auto 2021 previsti dalla regione Lombardia. Per chi decide di rottamare una vettura inquinante, sostituendola con una a basso impatto ambientale, ci sono incentivi fin a 4.000 euro. Inoltre, vi è la possibilità di cumulare i contributi con quelli statali, per un risparmio complessivo molto elevato.

