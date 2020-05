Bonus 1000 euro a maggio non per tutti. l’indennità 600 euro autononomi cambia in peggio. Chi non ha i requisiti forse non riceverà neanche i 600 euro di maggio. Le ultime news

Bonus 1.000 euro maggio è una delle misure più attese presenti nel nuovo decreto rilancio, ma quanti autonomi e partite iva lo riceveranno davvero? La domanda è lecita, visto che fra i requisiti per ottenerlo bisognerà avere perso almeno il 33% del fatturato.

Inoltre, mentre per il mese di aprile il bonus 600 euro verrà erogato a chi ne ha già beneficiato a marzo, per maggio le cose sono diverse. Facciamo allora chiarezza sull’argomento, in questo articolo.

Bonus 1000 euro maggio domanda e requisiti

Il decreto rilancio ha confermato, l’indennità di 600 euro a lavoratori autonomi, partite iva e professionisti, che per il mese di aprile lo riceveranno automaticamente. Mentre per il mese di maggio tale somma potrà crescere fino a 1.000 €, ma in questo caso sono stati introdotti precisi requisiti.

In particolare il requisito richiesto ai liberi professionisti e ai co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps, è la registrazione di una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso del 2019. Tale reddito è individuato come la differenza fra i ricavi e i compensi percepiti, al netto delle spese effettivamente sostenute durante tale periodo.

Per ricevere il bonus di maggio, il diretto interessato dovrà presentare una nuova domanda all’Inps, allegando un’autocertificazione che attesti il possesso del requisito. Poi sarà l’Agenzia delle entrate a verificare la veridicità del documento e solo una volta terminato questo processo l’Inps pagherà i 1.000 euro.

Questo rischia di rallentare parecchio l’erogazione dei soldi, visto che per ora la documentazione per le dichiarazioni non è disponibile e l’Agenzia delle entrate non potrebbe svolgere i controlli. Inoltre se consideriamo quanto già accaduto per la mensilità di marzo, non ancora pagata a molti, il rischio è che questo pagamento avvenga fra diversi mesi agli aventi diritto.

Bonus 600 euro aprile automatico

Il nuovo decreto Conte ha rinnovato il bonus 600 euro aprile in automatico, alle categorie che lo hanno già percepito per marzo.

Il premier ha affermato che siccome si tratta di pagamenti automatici e i dati dei beneficiari sono già in possesso dell’Inps, il saldo dovrebbe avvenire entro pochissimi giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto. Quindi, il pagamento dei 600 euro di aprile dovrebbero arrivare nei prossimi giorni o comunque entro fine maggio.

Questo almeno nelle intenzioni, perché poi nei fatti i ritardi continuano ad esserci e in alcuni casi sono davvero pesanti. Ad esempio ci sono ancora molti lavoratori autonomi che hanno fatto regolarmente domanda, ma non hanno ricevuto neppure i 600 euro di marzo.

Vedi anche: Quando arrivano i 600 euro di aprile

L’Inps ha spiegato che questi ritardi sono dovuti ad errori nelle procedure, ma che verranno presto rimediati. Tuttavia è possibile immaginare che problemi simili si possano ripresentare anche per il nuovo pagamento.

A maggio chi non ha i requisiti riceve 600 euro?

Detto dei bonus previsti ad aprile e maggio, resta da chiarire un dubbio, chi non ha il requisito del 33% del fatturato perso, riceverà i 600 € anche a maggio o nulla?

Come spiega il seguente video di Sky, per maggio a commercianti e artigiani non spetterà più questo bonus. Chi ha un negozio o fa, per esempio, il parrucchiere potrà però beneficiare di un’altra misura: gli aiuti a fondo perduto, a cui si ha diritto in caso di calo di fatturato di un terzo e che partono da 1.000 euro. I collaboratori senza più contratto e le altre categorie di partite Iva, riceveranno 1.000 € solo se hanno subito una riduzione degli affari del 33%. Negli altri casi non percepiranno nulla.





Questo è il quadro della situazione per i bonus stanziati dal governo. In molti casi i soldi sono ancora lontani dall’arrivare nelle tasche di tutte queste categorie di lavoratori. Ricordiamo che nelle scorse settimane si era parlato di due possibili mensilità da 800 euro per loro, nei fatti invece dal decreto rilancio sono arrivati il rinnovo dei 600 euro automatico ad aprile e 1.000 € a maggio, ma solo per alcuni.