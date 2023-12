Quali sono le squadre della Superlega europea di calcio? Dopo che la Corte Europea ha stabilito che il torneo di calcio della Superlega si può fare, senza correre il rischio di esclusione dai campionati nazionali o dalle competizioni UEFA (Champions compresa) per i club, viene da chiedersi: come funzionerà, quali formazioni partecipano e dove si potranno guardare le partite? Vi rispondiamo qui di seguito in base alle informazioni attualmente disponibili.

Superlega come funziona: regolamento

A22 Sports Management, la società che gestisce la Superlega, dopo la pronuncia della corte ha annunciato la nuova proposta per l’European Super League sia maschile che femminile. In particolare per il calcio donne sono 32 le squadre partecipanti. Il regolamento non sarà come la Superlega concepita inizialmente, ma si basa su queste caratteristiche essenziali:

la presenza di 2 leghe Star e Gold (come se fossero Serie A e B) di 16 club ognuna, con gruppi da 8, partite in casa e trasferta e ogni partecipante ne gioca almeno 14 l’anno.

A fine stagione calcistica una fase ad eliminazione diretta, con le migliori classificate, decreta il vincitore del torneo.

Un meccanismo di promozioni e retrocessioni fra le 2 leghe e ingresso nella Lega Gold basato sui risultati dei campionati nazionali.

Squadre della Superlega: chi partecipa

Al momento non si conoscono ancora ufficialmente le squadre di calcio femminile che parteciperanno al nuovo torneo. Presumibilmente saranno molte di quelle che giocano già in Women’s Uefa Champions League. Quindi ad esempio le campionesse in carica del Barcellona femminile (considerando che la società spagnola è una delle fondatrici della Superlega), stesso discorso per il Real Madrid.

Per l’Italia, la Juventus femminile, ma anche la Roma donne sono candidate più che autorevoli a partecipare al torneo. Alcune società inglesi invece, come ad esempio il Manchester United, hanno già detto che non parteciperanno, come riporta The Guardian. Tuttavia molto dipenderà dalla decisione di altre società sull’adesione o meno al progetto. Al momento infatti c’è un regolamento (quello che abbiamo visto prima), ma non si conosce ancora quando inizia la Superlega ne quali saranno i club partecipanti.

Dove vedere gratis le partite di Superlega

L’altro elemento certo è che le partite della nuova superlega saranno gratis per tutti. Come? Tramite diretta streaming sull’App Unify scaricabile per tutti gli utenti in modo completamente gratuito su smartphone, smart Tv e altri device. In questo modo la società che gestisce la superlega conta di attirare miliardi di persone in tutte il mondo.

Le partite si giocheranno durante la settimana, come annunciato da A22, quindi non cambierà il calendario di Serie A e degli altri campionato nazionali in Europa. Quello che cambia è che le partite di calcio vengono trasmesse gratis a differenza di quanto accade ora per la quasi totalità degli eventi.

Queste le ultime news sulle squadre della Superlega, in attesa di ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Per ora sappiamo che anche il calcio femminile partecipa a questo nuovo torneo con 32 squadre, ma non sappiamo ancora quali saranno.

