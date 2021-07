L’Italia rompe le righe, i prossimi appuntamenti degli Azzurri

Dopo le ultime celebrazioni ufficiali e un bagno di folla nel centro di Roma, l’Italia si saluta per una breve vacanza: si torna a giocare a settembre

L’Italia va in vacanza: dopo l’inebriante vittoria di Wembley che riporta la squadra azzurra sul tetto d’Europa dopo 53 anni è il momento dei saluti e dei bilanci. La giornata di ieri è stata interamente dedicata alle celebrazioni. Prima una visita al Quirinale dove gli Azzurri sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; poi il ricevimento a Palazzo Chigi dal Presidente del consiglio Mario Draghi.

L’Italia s’è desta: e festeggia

La lunga parata su un autobus scoperto che ha portato in passarella la squadra azzurra in pieno centro, dall’Ara Pacis a Via Veneto, è stato il momento di riunificazione tra una squadra e la sua gente. Fuori da Palazzo Chigi c’erano almeno 500 tifosi ad aspettare i giocatori: enormemente molti di più quelli che si sono accalcati ai bordi della strada per accerchiare il bus preparato alla chetichella e in gran segreto. Perché inizialmente la festa non doveva nemmeno esserci.



La questura fino alle 14 non aveva dato alcun permesso e solo dopo molte insistenze da parte dei calciatori c’è stato il via libera: anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito ‘folle e devastante’ l’idea di concedere agli eroi di Wembley un simile bagno di folla.

Euro 2020, Italia-Inghilterra 4-3 (rigori): Azzurri campioni d’Europa dopo 53 anni

Gli Azzurri rompono le righe

La passerella degli Azzurri è proseguita per quasi tre ore tra cori, foto e tanto entusiasmo: sul bus non solo i giocatori, Mancini e i dirigenti – per la verità molto umili nel lasciare la scena ai calciatori – ma anche il trofeo, che ora la Federcalcio dovrà conservare fino al 2024 quando la Coppa dell’Europeo verrà rimessa in palio in Germania. Poi una cena privata: i giocatori hanno ricevuto un pensiero personalizzato da parte della Federcalcio. Pare che anche Roberto Mancini, insieme a tutto il suo staff, abbia voluto fare un piccolo regalo a ogni singolo componente della squadra azzurra per rendere indimenticabile quello che comunque è un traguardo storico.

A mezzogiorno, dopo un’ultima riunione per i saluti ufficiali, il rompete le righe. I giocatori sono tornati a casa dalle loro famiglie dopo cinquanta giorni di ritiri, partite e lunghe trasferte e una raffica di controlli per la pandemia. Ora possono riposarsi.

Giornata speciale per Federico Bernardeschi che si è sposato con Veronica Ciardi, l’attrice che da cinque anni è la sua compagna e dalla quale ha avuto Deva, che oggi ha due anni. La coppia, insieme dal 2016, si è sposata nel Duomo di Carrara festeggiando alla Fossa Mastra con amici e familiari.

I prossimi impegni della nazionale italiana

Archiviata la vittoria dell’Europeo l’Italia tornerà a riunirsi il 30 agosto, dopo che il campionato di Serie A (domani sarà varato il calendario) avrà giocato la sua seconda giornata. Inizierà un’altra lunga stagione che vede l’Italia non solo campione d’Europa ma imbattuta ormai da 34 partite, vale a dire una delle squadre più vincenti di sempre.

Prossimo impegno le tre partite di qualificazione del mondiale in Qatar, nel 2022: si gioca il 2 settembre a Firenze contro la Bulgaria; poi l’8 giugno a Basilea allo St.Jakob’s Park contro la Svizzera per quello che dovrebbe essere l’incontro chiave del girone. Infine di nuovo in casa, a Reggio Emilia con la Lituania. In caso di altre tre vittorie, fino a oggi il percorso della squadra di Mancini è netto con tre vittorie in tre partite, la qualificazione in Qatar dovrebbe essere cosa certa.

Poi si potrà pensare al secondo trofeo stagionale in palio, la Uefa Nations League: Italia in semifinale con la Spagna a San Siro il 6 ottobre: e se si vince finalissima, sempre a Milano, contro la vincente tra Belgio e Francia.

VEDI ANCHE: Nazionale italiana di calcio formazione