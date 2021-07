Serie A TIM, calendario: 2021-22, come funziona il campionato asimmetrico

Il sorteggio del campionato di Serie A Tim, è il primo atto della nuova stagione clacistica che per la prima volta prevede due gironi ‘asimmetrici.’Ecco come funziona.

Un calendario di Serie A tutto nuovo con due gironi, andata e ritorno, completamente diversi l’uno dall’altro. L’Italia si uniforma a quelle che sono le caratteristiche degli altri campionati di punta: Inghilterra, Spagna, Francia, Germania.

Come fuziona il calendario asimmetrico della Serie A TIM

Il sorteggio ha disegnato quelle che saranno le 38 giornate della nuova stagione: si parte nel week-end del 21 e 22 agosto. Dopo due giornate la prima sosta per gli impegni della nazionale nelle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Cinque i turni infrasettimanali, l’ultimo dei quali a gennaio. Cinque le soste con una lunghissima pausa natalizia tra il 20 dicembre, ultima giornata del girone d’andata, e il 9 gennaio, primo turno del calendario di ritorno.

Due gironi diversi: se il calendario del girone d’andata rappresenta quello che è stato il sorteggio, il girone di ritorno è stato deciso da un algoritmo sulla base dei coefficienti di ogni singola squadra. Il tentativo è quello di distribuire i big match tra le varie giornate cercando di equilibrare l’offerta di ogni singolo turno di gioco.

Orari diversificati e spezzatino

Adesso si lavorerà alla calendarizzazione degli incontri: l’ipotesi di dieci gare per ogni fine settimana, senza nessun accavallamento e con tutte le gare in programma inserite in uno slot ben preciso dalle 20.45 del venerdì’ alle 20.45 del lunedì, resta quella più gradita ai distributori. La Lega sta cercando di lavorare per rendere questa ipotesi organizzata, rendendo di fatto del tutto inutile il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio. Per i turni infrasettimanali questa scansione resta molto problematica ma la logica sarà di accavallare le gare quanto meno possibile.

Calcio, riparte la Serie A: date, turni di gioco e soste del campionato

Le partite della prima giornata di serie A

Il primo turno di campionato come sempre prevede gare interlocutorie: sulla base degli algoritmi le prime giornate di campionato non offriranno scontri diretti tra le prime classificate della scorsa stagione. Ma gli incontri di cartello non mancano.

Questa la prima giornata, in programma tra 21 e 22 agosto

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Le partite di cartello.

Juventus in trasferta a Napoli alla terza giornata, dopo la pausa della nazionale. Alla 6a, il 26 settembre il derby di Roma, la domenica dopo quello di Torino, il 24 ottobre il big match tra Inter e Juventus. Il derby di San Siro è in programma il 7 novembre. Anche quest’anno il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria arriverà tardissimo, penultima giornata, 12 dicembre.

Sulla base del calendario asimmetrico il derby di Milano del girone di ritorno sarà in anticipo rispetto al calendario d’andata: il 6 febbraio, Juventus-Inter è in programma il 3 aprile mentre Roma-Lazio sarà il 20 marzo.

VEDI ANCHE: SERIE A DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE IN TV