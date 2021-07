Calcio, riparte la Serie A: date, turni di gioco e soste del campionato

Con il cerimoniale dei calendari, si apre la nuova stagione del calcio italiano di serie A. Le date del campionato.

Si apre una nuova stagione agonistica per il calcio italiano: forte della vittoria di Euro 2020 da parte della Nazionale di Roberto Mancini, ma anche prologo di un calendario lunghissimo, sbilanciato dai Mondiali 2022 in Qatar. Tutto cambia spostandosi gradualmente in considerazione di un mondiale che si terrà in autunno, tra novembre e dicembre sbilanciando quella che è la tradizionale scansione degli eventi.

Serie A: la questione diritti

Sarà una stagione ricca di novità. A cominciare dai diritti televisivi per i quali si annuncia una vera e propria rivoluzione con DAZN che si è aggiudicato per il prossimo triennio il diritto di esclusiva di sette delle dieci gare di ogni turno. Le altre tre partite saranno trasmesse da SKY che da rete leader diventa alternativa.

Nel frattempo però irrompono anche altri player come il canale in streaming TIM Vision che sta offrendo un pacchetto ‘full’ che – stando alle ultime indiscrezioni – dal 15 luglio potrebbe essere messa a disposizione anche di clienti esterni all’offerta telefonica di rete fissa TIM.

Serie A, calendario tutto nuovo

Nuovo anche il format del campionato: il sorteggio del calendario – in programma questa sera a cominciare dalle 18.30 con il consueto cerimoniale, varrà solo per il girone d’andata. Il turno di gare del girone di ritorno sarà stilato in un secondo momento – concordato con i distributori televisivi – privilegiando quella che è la sceneggiatura del campionato cercando di distribuire i big match tra i vari turni di gioco. Una novità per l’Italia, un format consolidato invece in altri paesi. L’unica regola prevista è che le gare del girone d’andata non possano essere replicate prima di otto turni nel girone di ritorno.

Le date del campionato

Il torneo avrà domenica 22 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Il turno di gioco domenicale sarà sempre alle 15 ma in attesa di conferme ufficiale quasi certamente le gare avranno orari molto dilazionati nel corso del fine settimana, non meno di sei-sette turni di gioco. Venerdì sera, sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45 e ancora domenica alle 12.30 alle 15, alle 18 e alle 20.45 con un ulteriore posticipo al lunedì. Se si ipotizzassero ben dieci turni diversi senza alcun accavallamento, ipotesi che i distributori televisivi caldeggiano e che la Lega sta prendendo in seria considerazione.

I turni infrasettimanali saranno cinque: 22 settembre, 27 ottobre 1° dicembre, 22 dicembre e 6 gennaio. Altrettante le soste il 5 settembre 2021, il 10 ottobre e il 14 novembre 2021, poi ancora 30 gennaio e 27 marzo 2022. La sosta natalizia sarà lunga: dal 19 dicembre, ultimo turno dell’anno, al 9 gennaio, primo turno del 2022.