Sampdoria-Juventus 2022, la partita di oggi

Sampdoria Juventus oggi, formazioni, statistiche e ultime news Juve.

Continua l’inseguimento della Juventus al vertice della classifica di Serie A: bianconeri in campo questo pomeriggio alle 18 contro la Sampdoria a Marassi

Sampdoria-Juventus, le ultime notizie

Formazione Sampdoria

La Sampdoria è ancora lontana dalla salvezza. Blucerchiati alle prese con una evidente flessione di risultati dopo l’arrivo di Marco Giampaolo che almeno inizialmente aveva portato qualche punto importante. Il tecnico della Sampdoria recupera Ekdal che nei giorni scorsi aveva accusato un piccolo affaticamento muscolare. Confermata invece la presenza fin dal primo minuto di Candreva e Thorsby. Manca invece lo squalificato Murru, sostituito da Augello. Sensi alle spalle delle due punte, Quagliarella e Caputo

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Formazione Juventus

La squalifica di Bernardeschi toglie alcune soluzioni a una Juventus in notevole difficoltà sotto l’aspetto delle indisponibilitò. In settimana allenamenti parziali per Cuadrado, vittima di un leggero attacco influenzale. Il colombiano però dovrebbe farcela. Nel frattempo tornano a disposizione sia De Sciglio che Alex Sandro anche se probabilmente partiranno solo dalla panchina per entrare in caso di necessità.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata

Giocatori Juve 2022: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Curiosità e statistiche

Vlahovic è riconfermatissimo al centro dell’attacco bianconero. Per l’attaccante serbo la Sampdoria rappresenta una felice consuetudine considerando i suoi cinque gol in cinque partite contro la squadra blucerchiata. Dal 2015 a oggi Sampdoria e Juventus non hanno mai pareggiato: su successi dei genovesi e ben 12 dei bianconeri in una partita caratterizzata anche da un numero elevato di marcature. Samp che in casa si era rilanciata bene con le vittorie contro Sassuolo ed Empoli, sei gol all’attivo e difesa imbattuta. Ma che ha perso tutte le trasferte, mentre alle sue spalle le altre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza hanno continuato a fare punti.

Juventus imbattuta da quindici partite: ultima sconfitta contro il Verona. Dopo la vittoria contro lo Spezia la squadra bianconera continua il suo inseguimento al vertice della classifica.

Sampdoria-Juventus è in programma oggi, sabato 12 marzo, alle ore 18.00 al “Luigi Ferraris” di Genova: arbitra Paolo Valeri. Diretta in esclusiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione.

