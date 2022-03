La Juventus batte lo Spezia, 1-0: quarto posto al sicuro

Serie A. Una vittoria importante ma non facile per la Juventus che batte di misura lo Spezia grazie a un gol di Morata.

Una Juventus stanca e un po’ in affanno, a causa delle molte assenze, dei pochi ricambi conquista una vittoria di ‘corto muso’ come direbbe Allegri battendo lo Spezia 1-0

Ma il tecnico bianconero accetta ben volentieri il risultato, che consente comunque alla squadra di allungare sull’Atalanta, sconfitta ieri nell’anticipo contro la Roma (1-0). La Juve ora ha sei punti di vantaggio sulla Dea di Gasperini che deve recuperare una gara.

Calendario serie A: partite campionato 2022. Lista completa e classifica

Juventus-Spezia 1-0: la partita

La Juventus archivia la partita contro lo Spezia e guarda con soddisfazione soprattutto ai numeri, che sono un motivo di soddisfazione per la squadra di Allegri nel lungo periodo. Perché la striscia positiva della Signora si allunga, ben 14 i risultati utili consecutivi. Che contano anche vittorie come questa. Non particolarmente netta e anche sofferta, tenendo conto delle occasioni avute dallo Spezia, non poche nel secondo tempo, e delle parate di Szczesny.

Il gol decisivo della Juventus porta la firma di Alvaro Morata in una delle pochissime incertezze difensive concesse dallo Spezia, davvero molto attento e quadrato per tutta la gara. Provedel sbaglia il rinvio e Locatelli ne approfitta subito per innescare Morata che con grande freddezza insacca il gol partita.

Ci si aspetterebbe di più dalla Juventus. Ma la squadra bianconera nel corso della ripresa mostra la corda di una condizione fisica non straordinaria, anche perché i cambi a disposizione sono pochi e gli indisponibili sono troppi. Szczesny è costretto a intervenire in almeno un paio di occasioni, guardando con un brivido il pallone che calciato da Agudelo e Verde, sfiora il bersaglio sfiorando un clamoroso pareggio. Spezia a testa altissima. Juventus che si accontenta e guarda avanti: a una classifica un pochino più corta, a un quarto posto consolidato, alla gara di ritorno di Champions League contro il Villarreal (pareggio all’andata in Spagna) in programma all’Allianz Stadium mercoledì 16 alle ore 21.

Juventus Champions. Quando gioca e con chi la Juve in Champions League

Il tabellino

JUVENTUS – SPEZIA 1-0

21′ Morata

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (63′ Bernardeschi); Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic (86′ Kean), Morata.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Agudelo, Maggiore (76′ Bourabia), Bastoni; Verde, Manaj (76′ Kovalenko), Gyasi.

Ammoniti: Erlic, Vlahovic, Pellegrini, Bernardeschi