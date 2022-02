Villarreal-Juventus 1-1, non basta il solito Vlahovic

Ancora un gol di Vlahovic pone la Juventus in vantaggio, ma il Villarreal rimonta con pieno merito: solo un pari in Spagna per i bianconeri

Non una partita facile quella della Juventus, contro una squadra tonica, organizzata, molto compatta: su un campo caldo e passionale. Ma i bianconeri strappano un pari che vale molto in vista della gara di ritorno in programma il 16 marzo alle 20.45 all’Allianz Stadium. Quando comunque sarà necessaria una vittoria per passare ai quarti di finale.

Villarreal-Juventus, la partita

Allegri presenta una squadra non in emergenza ma certo non al top. Con diverse assenze di rilievo (Chiellini, Rugani e Dybala) e una difesa rabberciata, con Bonucci abile e arruolato solo per la panchina. Tuttavia la partenza dei bianconeri è a dir poco fulminea: Danilo lancia in profondità per Vlahovic, controllo di petto a seguire e gran diagonale, alla cieca, per infilare l’angolo più lontano della porta di Rulli. Un grandissimo gol.

La reazione del Villarreal è molto determinata: e per diversi minuti la squadra bianconera rimane schiacciata sulla propria tre quarti a subire la sfuriata degli spagnoli. Due parate significative di Szczesny, splendida quella su un delizioso colpo di tacco di Capoue, e il palo, su una conclusione di Lo Celso, appena arrivato in prestito dal Tottenham, evitano il peggio.

Ma nel secondo tempo la pressione del Villarreal non diminuisce: e la Juventus deve fare a meno anche di Alex Sandro, uscito all’intervallo per un acciacco e sostituito da Bonucci, messo a rischio viste le condizioni non ottimali. Il pareggio, sostanzialmente meritato del Villarreal, arriva al 66’: Daniel Parejo prende bene il tempo a Rabiot, che lo lascia scappare, e conclude con precisione alle spalle di Szczesny. La Juve cerca di reggere il gioco non senza qualche difficoltà di fronte a un Villarreal sempre molto aggressivo e particolarmente pericoloso nei minuti finali. Non senza un’altra occasione che Vlahovic si inventa dal nulla costringendo Rulli a un grande intervento.

Finisce 1-1. Un pareggio che la Juve incassa in attesa di recuperare diversi giocatori e svuotare la sua infermeria. La prossima settimana torna la Coppa Italia: Champions League in programma martedì 8 marzo con Liverpool-Inter, i nerazzurri devono rimediare allo 0-2 della gara di andata, e mercoledì 16 con la Juventus che ospiterà il Villarreal.

Il tabellino

VILLARREAL – JUVENTUS 1-1

1′ Vlahovic, 66′ Parejo

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (79′ Estupinan); Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno (79′ Trigueros); Danjuma, Lo Celso. All. Emery.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro (46′ Bonucci); Cuadrado, McKennie, Locatelli (71′ Arthur), Rabiot; Vlahovic, Morata.

Ammoniti: Rabiot, Rulli