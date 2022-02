Villarreal-Juventus. A che ora si gioca la partita Juve in Champions

Villarreal Juventus, partita Champions formazioni, orario dove vederla ultime news Juve.

La Juventus torna in Europa, un po’ per sé e un po’ anche per l’Italia che ha già perso nella più importante competizione europea l’Atalanta, giovedì in Europa League con l’Olympiacos e il Milan. Una sfida alla portata dei bianconeri, contro il Villarreal che nella fase a gironi ha eliminato proprio l’Atalanta di Gasperini.

La Juve arriva a questo play off da testa di serie, prima del suo girone davanti addirittura ai campioni del mondo del Chelsea. Villarreal secondo alle spalle del Manchester City e davanti alla Dea. Vale la pena ricordare che da questi play off le regole sono cambiate per tutte le competizioni europee. I gol segnati in trasferta non valgono più il doppio: per la Vecchia Signora un risultato positivo sarebbe fondamentale in vista della gara di ritorno in programma tra quindici giorni all’Allianz Stadium.

Formazione Villarreal

I gialli devono fare i conti con l’assenza di Gerard Moreno, bloccato per un infortunio. La squadra ha annunciato l’arrivo di Giovani Lo Celso, argentino 25enne del Tottenham girato in prestito agli spagnoli. Lo Celso, un solo gol e 22 presenze quest’anno con la maglia degli Spurs, non ha

ancora fatto il suo esordio e potrebbe scendere in campo questa sera per la prima volta con la sua nuova maglia. Scontata invece la presenza in campo di Danjuma.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

Formazione Juventus

Tanti problemi di formazione per Massimiliano Allegri che deve rinunciare a mezza difesa: assenti Chiellini, Bonucci e Rugani. Recuperato ma non al 100% Bonucci, che è partito per la Spagna ma probabilmente non giocherà dal primo minuto tra i titolari. Danilo farà coppia con De Ligt e Alex Sandro tornerà a centrocampo in una posizione a lui più congeniale. Assente anche Dybala che salterà anche il prossimo match di campionato. Attacco affidato a Morata e Vlahovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Statistiche e curiosità

Villarreal e Juventus non si sono mai affrontate ufficialmente in Europa nelle coppe, ma solo in amichevole. In quell’occasione, era l’estate del 2009, vinse il Villarreal (4-1). Nonostante la tradizione della squadra spagnola sia recente, non si può certo dire che il Villarreal non sia una squadra esperta e strutturata: lo scorso anno la squadra spagnola ha vinto il suo primo grande trofeo, l’Europa League, conquistata in finale nientemeno che contro il Manchester United. Una vittoria che ha definitivamente consacrato il Sottomarino Giallo riaffidato a Unai Emery.

In Liga il Villarreal è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Granada (1-4), sesto in campionato a tre soli punti dalla soglia Champions League.

Dove vedere la partita della Juve stasera

Villarreal-Juventus è in programma oggi, martedì 22 febbraio, alle ore 20.45 allo “Stadio della Ceramica” di Vila-Real, Spagna: arbitra il tedesco Daniel Siebert. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su DAZN, da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione, e su SKY (canale 202, 249 o 251). La partita sarà disponibile in streaming, oltre che su DAZN anche su SkyGo e NowTV.

