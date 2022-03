Milan-Empoli 2022, formazioni e ultime news

Il Milan torna in campo contro l’Empoli stasera. Calcio d’inizio ore 20.45. Formazioni e ultime news sulla partita.

Due punti di vantaggio sull’Inter: tanto basta al Milan per difendere la prima posizione in classifica in attesa del recupero tra Bologna e Inter match che non si è disputato il 6 gennaio a causa di un focolaio di Covid nello spogliatoio felsineo e che con ogni probabilità sarà giocata al Dall’Ara mercoledì 27 aprile.

Formazione Milan

Sulla base delle indicazioni degli ultimi allenamenti, Giroud dovrebbe essere regolarmente in campo. Uscito malconcio dalla gara di Napoli con un taglio al collo del piede e i postumi di una distorsione alla caviglia, il francese sembra avere recuperato. Anche Ibrahimovic è disponibile: ma il fuoriclasse serbo partirà solo dalla panchina. Squalificato Theo Hernandez, praticamente scontato l’impiego al suo posto di Calabria.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Milan serie A, quando giocano i rossoneri. Partite. Date

Formazione Empoli

L’Empoli, dieci punti da difendere rispetto alla zona retrocessione, ha bisogno di almeno altri otto punti per essere certo della salvezza. Con dieci gare da giocare non è certo un obiettivo impossibile. I toscani recuperano Imsajili che ha scontato il suo turno di squalifica, ma partirà dalla panchina. Per il resto Andreazzoli può contare sulla sua miglior formazione.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkovski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Statistiche e curiosità

L’Empoli è a digiuno di vittorie da ben undici gare, con sei pareggi all’attivo che hanno mosso la classifica dei toscani, ma non hanno consentito di ipotecare quella salvezza che due mesi fa sembrava cosa fatta. In realtà in queste ultime undici partite di Serie A, e dunque dal 23 gennaio a oggi, nessun’altra squadra ha conquistato meno punti, nemmeno il Genoa, con cui l’Empoli ha pareggiato domenica scorsa e che per la verità pur con qualche pareggio in più, non ha mai vinto e ha segnato meno gol dei toscani, in rete solo tre volte.

Olvier Giroud a Napoli ha segnato il suo primo gol in trasferta. ma adesso cerca anche di andare in rete in due partite consecutive. Il francese punta alla doppia cifra: al momento ha otto gol all’attivo. Attenzione a Kessié, quattro gol in cinque sfide contro l’Empoli.

Milan Empoli è in programma oggi, sabato 12 marzo, alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano: arbitra Chiffi. Diretta televisiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione e su SKY (canale 202, 249 o 251). La partita sarà disponibile in streaming, oltre che su DAZN anche su SkyGo e NowTV.