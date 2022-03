Il Milan vince a Napoli (0-1): e torna al primo posto

Vittoria pesantissima e molto sofferta del Milan che grazie a un gol in avvio di ripresa di Giroud torna al primo posto scavalcando l’Inter

Il Milan vince a Napoli. In una partita condizionata dalla grande importanza della posta in palio, il Milan ha il merito di giocare con maggiore convinzione, di produrre di più. E pur in una sostanziale penuria di clamorose palle gol di sfruttare l’occasione migliore che ha avuto.

Napoli-Milan 0-1, la partita

Squadre non al top della condizione e con diverse assenze importanti. In panchina si rivede dopo cinque settimane Ibrahimovic. Primo tempo combattutissimo ma più nervoso che altro, con diverse proteste per un paio di episodi in area di rigore. Reclama un penalty il Milan, per un atterramento di Koulibaly su Bennacer, ma ne chiede uno anche il Napoli, per un tackle di Tomori su Osimhen. Orsato lascia giocare nella tutela di un gioco maschio, a volte pure troppo. Dimostrandosi però coerente nel suo atteggiamento per tutta la durata del match.

Olivier Giroud è l’uomo della provvidenza rossonero: prima resiste in campo stringendo i denti, nonostante un brutto taglio alla caviglia dopo un intervento di Koulibaly. Ma nel secondo tempo sale in cattedra segnando l’undicesimo gol stagionale, il primo lontano da San Siro. Attitudine da vero attaccante quella del francese, rientra dal fuorigioco e mette un piede provvidenziale su un tiro di Calabria deviandolo in rete.

Un gol che fotografa una vittoria sostanzialmente meritata da parte del Milan che regge fino al termine della partita sfiorando anzi il raddoppio in almeno un paio di occasioni con Ospina provvidenziale con due interventi straordinari, in particolare l’ultimo su Saelemaekers solo davanti alla porta.

Milan che torna al comando della classifica scavalcando di nuovo l’Inter, vittoriosa con la Salernitana e in credito di un match da giocare, e mantenendo le distanze dalla Juventus, vittoriosa con fatica contro lo Spezia. A Pioli ora il non facile compito di raccogliere i resti di una squadra ancora alle prese con infortuni e acciacchi: rientrato Ibrahimovic, Giroud – dopo il gol – ha lasciato il campo con una brutta distorsione alla caviglia che andrà valutata.