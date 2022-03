Inter-Salernitana 5-0, i nerazzurri si sbloccano e riprendono la vetta

Dopo cinque partite senza vittorie e tre senza segnare nemmeno un gol l’Inter si sblocca e demolisce la Salernitana con cinque gol tripletta di Lautaro

Una bella vittoria, che arriva nel momento più opportuno e dopo un mese abbondante di difficoltà con pochi gol e pochissimi punti.

Crisi superata? La risposta arriverà solo nelle prossime gare, con turni magari più probanti anche se la Salernitana, prima sconfitta sotto la gestione di Davide Nicola, non ha demeritato nonostante il pesante passivo finale. Una vittoria che riporta l’Inter al comando della classifica, scavalcando momentaneamente Napoli e Milan.

Inter-Salernitana, la partita

L’Inter ha il merito di scegliere subito un approccio estremamente concreto. E anche se la prima palla gol capita a Verdi, che spedisce alto da ottima posizione dopo pochi minuti, l’Inter prende rapidamente il controllo della partita. Lautaro Martinez dimentica rapidamente il lungo digiuno di gol: prima una gran traversa, al 22’, con una splendida conclusione su appoggio di Barella. Poi finalmente la rete che sblocca il risultato e la stagione dell’argentino. Altro assist di Barella, il Toro stavolta sceglie la precisione e mira basso all’angolino, senza sbagliare. Sempre Barella, scatenato, offre l’assist decisivo anche per il 2-0: Lautaro Martinez controlla nello stretto e insacca. La reazione della Salernitana è più formale che di sostanza: l’Inter invece bada al sodo. In avvio di ripresa la squadra nerazzurra riprende i suoi affondi verso la porta avversaria: stavolta è Dzeko a interpretare alla perfezione il movimento di Lautaro che mira sotto la traversa e firma la sua tripletta.

C’è spazio anche per Dzeko: tanto movimento, ma alla fine anche due gol. A servirlo è Gosens, che passa sulla sinistra e serve al bosniaco un assist che è solo da spingere in rete. Bissato di lì a poco con un altro gol su un passaggio di Dumfries sul filo del fuorigioco. Ma il VAR stabilisce che fuorigioco non è: e il boxscore si chiude sul 5-0.

L’Inter adesso ha un punto di vantaggio in attesa dello scontro diretto tra Napoli e Milan, e una gara ancora da recuperare.

La classifica del campionato di Serie A

Il tabellino

INTER-SALERNITANA 5-0

22′ Lautaro, 40′ Lautaro, 56′ Lautaro, 64′ Dzeko, 69′ Dzeko

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij (62′ Ranocchia), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (71′ Gagliardini), Calhanoglu (61′ Vidal), Darmian (62′ Gosens); Lautaro Martinez, Dzeko (74′ Correa).

SALERNITANA (4-3-1-2) – Sepe; Mazzocchi (71′ Radovanovic), Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos (83′ Ruggeri), L. Coulibaly, Ederson (71′ Obi); Verdi (59′ Zortea); Mousset (59′ Perotti), Djuric.

Ammoniti: Darmian, Mousset, De Vrij