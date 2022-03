Inter-Salernitana, nerazzurri stasera su SKY

L’anticipo di questa sera a San Siro tra Inter e Salernitana diventa una gara decisiva per l’Inter, a secco di vittorie ormai da oltre un mese

A San Siro arriva il fanalino di coda, l’ultima in classifica. Ma sono stati d’animo assolutamente contrastanti quelli che caratterizzano Inter e Salernitana. Perché i nerazzurri hanno ormai smarrito da tempo il feeling con la vittoria e devono assolutamente ritrovare se stessi.

I motivi della crisi sono molti: una flessione fisica comprensibile dopo una prima parte di stagione molto dispendiosa, ma anche un attacco che non segna più da tempo. Nel frattempo l’Inter è stata scavalcata in classifica da Milan e Napoli, ha perso malamente la gara d’andata di Champions League contro il Liverpool e non è andata oltre un pareggio in bianco nel derby di semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Formazione Inter

Simone Inzaghi può contare sulla rosa al gran completo in vista della sfida contro la Salernitana. Correa è rientrato in campo nel derby e anche il nuovo acquisto Gosens ha fatto il suo esordio in settimana. Probabile che Inzaghi li sfrutti a gara in corso. L’Inter deve fare i conti anche con un’agenda di impegni molto fitta considerando il proibitivo impegno di martedì di Champions League a Liverpool. Dzeko dovrebbe stare a riposo: Sanchez dal primo minuto accanto a Lautaro, ancora alla ricerca di un gol che manca da tempo. Non è da escludere una rotazione sugli esterni con Darmian al posto di Dumfries.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Calendario Inter Serie A 2022, tutte le partite del campionato

Formazione Salernitana

La Salernitana è già a Milano dopo il suo ultimo allenamento. Unico assente è Franck Ribery, protagonista di un incidente stradale che ha indispettivo non poco la dirigenza granata e che sta recuperando dopo un brutto trauma cranico. Tra i 25 convocati da Davide Nicola, in serie positiva da quando è arrivato in panchina ma ancora alla ricerca della sua prima vittoria, ci sarà anche Bonazzoli che sembra avere risolto i suoi problemi fisici. Di nuovo a disposizione anche Radovanovic e Ruggeri: qualche problema di abbondanza per i campani che devono ancora recuperare due partite e non hanno del tutto abbandonato le speranze di una clamorosa salvezza che fino a poche settimane fa sembrava del tutto impossibile.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Kastanos, Verdi; Djuric.

Statistiche e curiosità

Sono solo cinque i precedenti in Serie A tra Inter e Salernitana, tre vittorie dell’Inter, sempre vincente a San Siro, e due dei campani, a loro volta sempre vincenti all’Arechi. Salernitana che arriva da quattro pareggi consecutivi e sembra in netta crescita di condizione dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola, il terzo tecnico assunto nel corso della stagione di Serie A che ha visto il ritorno dei grana nel massimo campionato.

L’Inter non segna da 403 minuti: tanti per una squadra che sta lottando per il titolo. L’ultimo gol risale al 12 febbraio, a Napoli. Il tutto nonostante 66 conclusioni a rete nelle ultime quattro partite. Alla squadra nerazzurra manca davvero un po’ di concretezza, certo non le occasioni. Inter che è alla ricerca di un risultato positivo in casa dopo le brutte sconfitte contro Milan e Sassuolo. La squadra di Inzaghi in campionato non vince dal 22 gennaio (Inter-Venezia 2-1).

Inter-Salernitana è in programma oggi, venerdì 4 marzo, alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano: arbitra Pietro MarinoniFabbri. Diretta televisiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione e su SKY (canale 202, 249 o 251). La partita sarà disponibile in streaming, oltre che su DAZN anche su SkyGo e NowTV.

Vedi anche: Calendario serie A 2022