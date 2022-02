Genoa-Inter 0-0, i nerazzurri non sanno più vincere

L’Inter spreca un’altra clamorosa occasione per tornare da sola al comando della classifica facendosi bloccare sullo 0-0 dal Genoa

Non bastano le sensazioni. E nemmeno il dominio nel possesso palla (72%), e neanche una raffica di calci d’angolo (14-0), e neppure le occasioni da gol: non tantissime ma nemmeno poche. L’unica cosa che conta è il risultato. E per la seconda volta l’Inter si lascia cogliere dalla ‘sindrome del braccino’, che sembra imbrigliare l’emotività di chi ha a disposizione un’occasione vincente. E la fallisce.

Genoa-Inter, la partita

La partita contro il Genoa, penultimo in classifica, una sola vittoria in tutta la stagione, una squadra con enormi problemi offensivi e indecisioni anche più gravi in difesa, sulla carta sembra una partita già vinta. Meglio usare il condizionale: sembrerebbe… perché l’Inter per una sera torna a essere ‘pazza’ e spreca tutto quello che le capita a tiro. In una serata per la verità non straordinaria da un punto di vista offensivo anche se la partita la giocano quasi esclusivamente i nerazzurri: un po’ a sorpresa Lautaro Martinez non parte tra i titolari. L’argentino non gira benissimo, e c’è il derby di Coppa Italia alle porte. Quindi Simone Inzaghi si affida a Dzeko e Sanchez. Ma è sempre Calhanoglu il più pericoloso, sua la prima occasione da gol. Ma il Genoa non sta a guardare: almeno tre palle gol per i rossoblu nel corso del primo tempo con Gudmusson, Portanova e Melegoni. Alla fine il più impegnato è proprio Handanvic.

Nel secondo tempo quando l’Inter comincia il suo assedio, il Genoa in qualche modo regge, anche con un po’ di fortuna, considerando la gran traversa colpita da D’Ambrosio di testa su calcio d’angolo di Calhanoglu e una clamorosa occasione che Lautaro, entrato nel secondo tempo, mette praticamente in porta: se non fosse per un intervento disperato di Ostigard.

L’Inter che in campionato non vince dal 22 gennaio, spreca un’altra clamorosa occasione per riportarsi al comando della classifica, la seconda in sette giorni. Una piccola serie nera per la squadra di Inzaghi che ha marcato due soli punti in quattro partite. Poche per una squadra che vuole vincere lo scudetto. Un peccato considerando che il Milan, bloccato di nuovo sul pareggio anche dall’Udinese, sta davvero facendo di tutto per spalancare la strada all’Inter.

Per il Genoa di Blessin, qualche progresso sia sotto l’aspetto dell’atteggiamento che del gioco, quinto pareggio consecutivo. Ma la squadra rossoblu non vince dalla prima giornata di campionato: era il 12 settembre.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A

Il tabellino

GENOA-INTER 0-0

GENOA (4-3-2-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (53’ Cambiaso, poi Calafiori dal 61’), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (83’ Amiri), Melegoni, Portanova (83’ Rovella); Yeboah (61’ Kallon).

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (87’ Caicedo), de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (83’ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (74’ Vidal), Perisic (83’ Dimarco); Dzeko, Sanchez (73’ Lautaro).

Ammoniti: Perisic, Ostigard