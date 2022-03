Torino-Inter 2022, formazioni guida Tv

Inter stasera in campo al “Grande Torino” contro il Toro. Formazioni news e guida Tv. Calcio d’inizio: 20.45

La Partita Torino Inter valida per la 29esima di serie A, si gioca stasera alle 20,45 allo stadio di Torino. I Nerazzurri sono costretti a fare il pieno dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli che allunga la distanza in classifica tra le due squadre in corsa per lo scudetto. Di seguito le ultime sul match tra Toro e Inter

Sono cinque ora i punti di vantaggio del Milan sull’Inter: e la vittoria della Juventus a Genova contro la Sampdoria rendono la lotta per lo scudetto ancora più imprevedibile, considerando anche il difficile impegno del Napoli sul campo del Verona. L’Inter, che ancora attende la calendarizzazione del recupero contro il Bologna, con ogni probabilità sarà il 27 aprile, è costretta a rispondere a tono al Milan. E non puntare a niente di meno che sia la vittoria.

Torino-Inter, le ultime notizie

Formazione Torino

Ancora una indecisione tra i pali per Ivan Juric che con ogni probabilità dovrebbe privilegiare Berisha, anche perché Milinkovic-Savic non è ancora al 100%. Altra incertezza riguarda la linea offensiva: Belotti candidato a un ruolo da titolare con Singo e Vojvoda sui lati e Pobega con Brekalo in appoggio. Sanabria destinato alla panchina.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Formazione Inter

Simone Inzaghi dopo la vittoria amara di Liverpool che non ha impedito l’eliminazione dalla Champions League, concentra l’attenzione dei suoi sul campionato. Brozovic, uscito zoppicante da Anfield Road dovrebbe essere regolarmente in campo a Torino, l’ultimo test nella rifinitura sarà quello decisivo. Assente De Vrij, messo fuorigioco da una distrazione muscolare: al suo posto D’Ambrosio con Skriniar che farà da perno nella difesa a tre. Probabile l’esordio di Gosens tra i titolari: coppia d’attacco riconfermata con Lautaro Martinez e Dzeko che partiranno dall’inizio.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Inter formazione 2022. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Statistiche e curiosità

Inter in serie molto positiva con il Torino: cinque vittorie nelle ultime cinque gare dei campioni d’Italia contro i granata. Dopo un periodo opaco che è costato il primo posto, la squadra di Inzaghi è reduce dalla splendida, ma purtroppo inutile vittoria di Champions League di Anfield Road contro il Liverpool. Il Torino rappresenta una sfida estremamente interessante per molti aspetti: l’Inter è reduce da tre pareggi non del tutto convincenti fuoricasa (Atalanta, Napoli e Genoa) mentre il Torino dal canto suo ha una tradizione molto negativa contro i nerazzurri, due sole vittorie nelle 17 partite. La squadra di Juric cerca un rilancio dopo tre soli punti conquistati nelle ultime sei partite.

Ma in casa il Torino (24 punti a oggi tra le mura amiche) resta una squadra in grado di mettere in difficoltà qualsiasi favorita. Lautaro Martinez parte titolare: quattro reti e un assist per l’argentino nelle ultime cinque sfide contro i granata.

Torino-Inter è in programma oggi, domenica 13 marzo, alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico “Grande Torino” di Torino: arbitra Guida di Torre Annunziata. Diretta in esclusiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione.

