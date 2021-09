Prossime partite Juve Serie A e Champions League

Prossime partite Juventus in Serie A e in Champions League. Squadre avversarie, data e orario prossima partita della Juve, in casa e in trasferta.

Prossime partite della Juve. Archiviata la sosta per le nazionali e con un inizio di campionato da riscattare, i bianconeri di Massimiliano Allegri si apprestano a vivere il primo tour de force stagionale.

Tra Serie A e Champions League, il settembre bianconero promette scintille, con sette partite in 22 giorni, di cui tre imperdibili big match e il derby della Mole a inizio ottobre. L’imperativo è invertire la rotta in campionato e partire con il piede giusto in coppa.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE A 2021-22

Prossime partite della Juve in campionato

Ecco il calendario delle prossime gare della Juve in Serie A, con date e orari:

Napoli-Juventus , sabato 11 settembre ore 18.00

Juventus-Milan, domenica 19 settembre, ore 20.45

domenica 19 settembre, ore 20.45 Spezia-Juventus , mercoledì 22 settembre ore 18.30

, mercoledì 22 settembre ore 18.30 Juventus-Sampdoria , domenica 26 settembre ore 12.30

, domenica 26 settembre ore 12.30 Torino-Juventus, sabato 2 ottobre, ore 18.00

Dopo il pareggio con l’Udinese e la sconfitta interna con l’Empoli nell’ultima in bianconero di Ronaldo, per la Juve occorre tornare a correre quanto prima, magari centrando subito il colpo grosso al Diego Armando Maradona di Napoli, contro l’undici di Luciano Spalletti.

In programma alle 18.00 di sabato 11 settembre, la gara contro il Napoli per la terza di Serie A è una delle più sentite della stagione. Questo è ancor più vero dopo le accese sfide dell’anno scorso e il tragico epilogo del campionato, che ha permesso alla Vecchia Signora di beffare i partenopei all’ultima giornata e strappare il pass per la Champions League 2021-22.

VEDI ANCHE: PROSSIME PARTITE NAPOLI

Juve-Milan quando si gioca

Il 19 settembre alle 20.45 si torna in casa per uno dei classici del nostro campionato: Juventus-Milan. Allegri sfida il suo passato all’Allianz Stadium. C’è da vendicare il pesante 0-3 dello scorso 9 maggio. La posta in palio è altissima, così come le insidie che affrontare i rossoneri portano inevitabilmente con sé.

Dopo il Milan, si torna in campo mercoledì 22 alle 18.30, per la sfida del Picco contro lo Spezia. La squadra di Thiago Motta dovrebbe permettere al tecnico bianconero di fare un po’ di turnover e far riposare qualche titolare. Potrebbe anche essere l’occasione giusta per l’esordio di Moise Kean dal 1’.

Il 26 si gioca il lunch match casalingo contro la Sampdoria. Anche in questo caso, la gara non sarà semplice e i blucerchiati del sempreverde ex Fabio Quagliarella vanno presi con le pinze. Anche perché, le gare giocate a ora di pranzo hanno spesso riservato sorprese. Dulcis in fundo, si chiude con il derby contro il Torino del 2 ottobre alle 18.00.

Prossime partite della Juventus in Champions League

Non solo campionato, ma anche diverse partite di Champions attendono la Juventus, ecco le prossime:

Malmo-Juventus , martedì 14 settembre ore 21.00

Juventus-Chelsea, mercoledì 29 settembre ore 21.00

L’esordio europeo della Juve sarà contro il Malmo. Si gioca in Svezia all’Eleda Stadium il 14 settembre alle 21.00. Un inizio soft, ma da non sottovalutare. Gli svedesi hanno, infatti, passato ben quattro turni eliminatori per approdare ai gironi di Champions, mietendo vittime illustri del calibro di Ludogorets e Glasgow Rangers. Attenzione, dunque, ad abbassare la guardia.

Poi arriva l’importante sfida contro il Chelsea di Romelu Lukaku in programma il 29 settembre alle 21.00 e valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions League.

Insomma, due partite che inizieranno a determinare la classifica del girone della Juve. Queste in sintesi le prossime partite della Juventus, in campionato e in Champions League. Appuntamenti da non fallire per i bianconeri.

VEDI ANCHE: