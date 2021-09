Prossime partite Napoli in Serie A e in Europa League

Prossime partite del Napoli, Serie A ed Europa League. Ecco quando gioca il Napoli, in casa e in trasferta e dove si vede in Tv.

Prossime partite del Napoli quali sono? La squadra allenata da Luciano Spalletti giocherà praticamente ogni 3 giorni prossimamente. Fra gare di campionato e quelle di Europa League, vediamo date, orari e chi trasmette la prossima partita del Napoli.

Prossime partite del Napoli in campionato

Questo l’elenco delle gare di Serie A in calendario per la SSC Napoli nel mese di settembre 2021:

Napoli-Juventus , sabato 11 settembre ore 18:00

, sabato 11 settembre ore 18:00 Udinese-Napoli , lunedì 20 settembre ore 20:45

, lunedì 20 settembre ore 20:45 Sampdoria-Napoli, giovedì 23 settembre ore 18:30

giovedì 23 settembre ore 18:30 Napoli-Cagliari, domenica 26 settembre ore 20:45

Come si vede sono 2 le prossime partite del Napoli in casa nel campionato di Serie A, che si giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona.

La prima con la Juve è quella più attesa dai tifosi, per la rivalità fra le due squadre e perché si tratta di una diretta concorrente per conquistare un posti per la Champions League 202-23 (a cui si qualificano le prime 4 in classifica).

La seconda invece vedrà gli azzurri contro la squadra sarda del Cagliari. Nel mezzo ci saranno le due trasferte consecutive, contro avversari insidiosi come Udinese e Sampdoria.

Prossime partite di Europa League del Napoli

Oltre che nella Serie A Tim, il Napoli sarà impegnato anche in Europa League, per giocare le partite del proprio girone. Ecco allora quali sono e quando si giocano le prossime gare del Napoli in coppa:

Leicester-Napoli , giovedì 16 settembre ore 21:00

, giovedì 16 settembre ore 21:00 Napoli-Spartak Mosca, giovedì 30 settembre ore 18:45

In questo caso la prossima partita in casa del Napoli in Europa League, sarà quella contro i russi dello Spartak Mosca. Prima di questo appuntamento però, gli azzurri sono attesa dalla difficile trasferta in Inghilterra, vale a dire nel Leicester City Stadium.

Dove vedere le prossime partite del Napoli

Per quanto riguarda le prossime gare del Napoli, si potranno guardare tutte su Dazn. La piattaforma streaming infatti trasmette sia tutta la Serie A, sia l’Europa League, per questo gli abbonati Dazn potranno seguire ogni partita dei partenopei.

In alternativa, si potranno guardare le partite del Napoli su Sky, (ma solo quando rientra fra le 3 trasmesse ogni giornata da queste emittente). Mentre le partite di Europa League dei campani saranno sempre visibili su questa emittente, visto che detiene in co-esclusiva i diritti Tv. Lo stesso discorso vale per Now tv, ovvero la piattaforma streaming di Sky.

Non sarà quindi possibile guardare le partite del Napoli gratis. L’unica eccezione è rappresentata dalle partite di Europa League, che verranno decise di volta in volta, trasmesse in chiaro su Tv8.

Queste in sintesi tutte le informazioni sulle prossime partite del Napoli in Serie A e in Europa League. Come visto sono tante le gare in calendario per gli azzurri, che cercheranno di fare il massimo per ottenere quante più vittorie possibili.

