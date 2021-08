Probabile formazione Juve Empoli, convocati e dove vedere la partita stasera

Serie A seconda giornata, Juventus Empoli. Giocatori convocati, probabile formazione e dove vedere la Juve stasera alle 20,45.

Juventus Empoli è la prima partita della stagione di serie A 2021 -22 che si gioca all’Allianz Stadium di Torino, ma è anche la prima partita che la Juve gioca senza Cristiano Ronaldo che, come noto, ha lasciato la squadra bianconera.

Da stasera ci sarà in campo una Juventus che deve iniziare a dimostrare nei fatti quanto vale veramente senza il supporto di CR7, a partire anche dal suo allenatore Massimiliano Allegri che, dalle dichiarazioni fatte in conferenza stampa, appare tranquillo.

Per l’Empoli che invece ha già perso la sua prima partita contro la Lazio di Inzaghi, cambia poco. La squadra è pronta ad evitare la seconda sconfitta.

Ecco intanto chi sono i giocatori convocati le possibili formazioni, oltre a dove vedere la partita.

Juventus-Empoli, probabili formazioni

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Morata. Ct: Allegri.

In panchina a disposizione ci saranno: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, McKennie, Locatelli, Ranocchia, Kulusevski e Federico Chiesa.

EMPOLI EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Ct: Andreazzoli.

A disposizione: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Zurkowski, Asslani, Pinamonti, Tonelli, Haas, Ekong, La Mantia.

Ad arbitrare la partita Juventus Empoli, sarà il genovese Davide Ghersini.

Dove vedere la partita Juve Empoli in Tv e streaming

Come tutte le partite di serie A anche questa verrà trasmessa da DAZN che ha tutti i diritti per trasmettere le partite di A e serie B. L’unica soluzione per guardare Juve Empoli in Tv via satellite tramite Sky è quella di guardare il match nei locali pubblici.

Ecco la nostra guida per vedere DAZN e tutte le altre partite in Tv.