Partite del 24^ turno di Serie A che si chiude con il Derby della Mole. Ultime news, squalificati e formazioni.

Quattro giorni di partite in serie A, il calendario del campionato propone un paio di sfide interessanti, su tutte il derby di Torino e la sfida tra Milan e Atalanta.

Questo il calendario delle partite con la programmazione in TV.

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU EMPOLI

NAPOLI

sabato 25 febbraio ore 15.00 DAZN LECCE

SASSUOLO

sabato 25 febbraio ore 20.45 DAZN + SKY BOLOGNA

INTER

domenica 26 febbraio 12.30 DAZN + SKY SALERNITANA

MONZA

domenica 26 febbraio 15.00 DAZN + SKY UDINESE

SPEZIA

domenica 26 febbraio 18.00 DAZN MILAN

ATALANTA

domenica 26 febbraio 20.45 DAZN VERONA

FIORENTINA

lunedì 27 febbraio 18.00 DAZN LAZIO

SAMPDORIA

lunedì 27 febbraio 20.45 DAZN + SKY CREMONESE

ROMA

martedì 28 febbraio 18.00 DAZN JUVENTUS

TORINO

martedì 28 febbraio 20.45 DAZN

Empoli Napoli

Ci prova l’Empoli, reduce da quattro partite senza vittorie e con due soli pareggi all’attivo nel corso delle ultime settimane, a fermare una marcia del Napoli che sembra davvero inarrestabile. Se si fa eccezione per la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese, la squadra di Luciano Spalletti è reduce da sei vittorie consecutive, inclusa quella (splendida) ottenuta in settimana contro l’Eintracht Francoforte. Pronostico più che obbligato in favore dei partenopei con l’Empoli costretto anche a rinunciare Caputo, acciaccato e il Napoli che potrebbe decidere di dare respiro ad alcuni dei suoi titolari riproponendo dal primo minuto Mario Rui ed Elmas.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Piccoli, Satriano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lecce Sassuolo

Sembrano essersi invertiti i ruoli tra Lecce e Sassuolo, partiti per questa stagione con ambizioni profondamente diverse. E ora i salentini, che dovevano salvarsi, sono tredicesimi e guardano con ambizione sopra la propria testa. Il Sassuolo, dal canto suo, ben 11 sconfitte a tutt’oggi, sembra essersi ripreso da una lunga crisi ma deve continuare a guardarsi alle spalle. Lecce senza Di Francesco squalificato. In compenso rientra Umtiti. Sassuolo ancora in formazione rimaneggiata pur con Berardi e Pinamonti finalmente schierati dal primo minuto ma senza Laurienté, squalificato.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

Bologna Inter

L’Inter torna a Bologna, piazza fatale dove lo scorso anno la squadra nerazzurra ha compromesso definitivamente la possibilità di agganciare il suo sogno scudetto. La bella prestazione europea contro il Porto potrebbe indurre Simone Inzaghi a rimettere al centro dell’attacco Lukaku che, dopo il gol europeo, ha bisogno di minuti e di coinvolgimento considerando soprattutto il momento non particolarmente brillante di Dzeko. Spazio forse anche per Dumfries, giocatore da recuperare rispetto al girone d’andata. Bologna quasi completamente riconfermato rispetto alla vittoria contro la Sampdoria

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

Salernitana Monza

Non è cominciata bene l’avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Terza sconfitta consecutiva e margine di vantaggio sempre più ridotto su un Verona che si avvicina settimana dopo settimana alla soglia salvezza. La posizione di classifica degli amaranto si fa molto preoccupante e delicata. Il tecnico portoghese punta sul recuperato Dia e su Vilhena con Piatek in campo dal primo minuto. La sconfitta interna nel derby contro il Milan non ha certo ridimensionato le ambizioni di un Monza che può pensare a qualcosa di più di una salvezza da raggiungere con largo margine di vantaggio. Palladino conta su una formazione tutta di titolari confermando Petagna come unico terminale offensivo.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Candreva, Bohinen, Coulibaly; Vilhena; Piatek, Bonazzoli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.

Udinese Spezia

Se la Salernitana non sta bene ed è preoccupata, lo Spezia, due punti più in basso, sta anche peggio. I liguri hanno conquistato un solo pareggio nelle ultime sei partite, considerando anche la sconfitta di Coppa Italia contro l’Atalanta. In una situazione di classifica che si sta facendo sempre più angosciata. Sostanzialmente, di fronte, ci sono due squadre in crisi. Uno Spezia che concede troppo, un’Udinese che ha rimediato due soli punti nelle ultime quattro giornate. Friulani con due assenze importanti in difesa, Bijol ed Ebosse. Semplici insiste con Nzola e Shomourodov, ancora alla ricerca del suo primo gol in bianconero.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Nzola, Shomurodov.

Milan Atalanta

Con la logica dei piccoli passi, conquistando tre vittorie di misura senza mai subire gol, il Milan sembra essersi considerevolmente rilanciato. Le vittorie contro Torino, Tottenham e Monza hanno dato maggiore tranquillità a una squadra che a poco a poco sta cominciando a recuperare anche i troppi giocatori assenti. Il prestigioso posticipo serale della domenica diventa una partita chiave nella lunga rincorsa verso le posizioni che portano alla Champions League. Sei le squadre coinvolte per tre soli posti, considerando il Napoli ormai troppo lontano.

Con Ibrahimovic nuovamente disponibile Stefano Pioli punta di nuovo su Leao e Brahim Diaz alle spalle di Giroud. Maglia da titolare per Thiaw, elemento di spicco nelle ultime vittorie. Ancora assente Bennacer.

Scelte quasi obbligate per Gasperini: tre attaccanti, Boga, Hojlund e Lookman per sbilanciare la retroguardia avversaria, spinti da un motore olandese affidato a De Roon e Koopmeiners.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

Verona Fiorentina

La Fiorentina che piace e convince in Europa resta una mezza delusione in Serie A. Cinque partite senza vittorie e un ruolino di marcia mediocre per una squadra che era partita con ben altre ambizioni. La partita contro il Verona diventa importante per capire se i viola possono davvero risollevarsi dalla zona medio bassa della classifica che non comporta rischi, ma certo offre ben poche soddisfazioni. Verona alla disperata ricerca di quella che potrebbe essere la terza vittoria nelle ultime sei partite per uscire definitivamente dalla zona retrocessione agganciando lo Spezia

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara.

Lazio Sampdoria

Con la prospettiva di una settimana di riposo in vista di tornare in campo giovedì l’altro per affrontare in casa gli olandesi dell’AZ di Alkmaar nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, Maurizio Sarri potrebbe affidarsi a un po’ di turnover. La partita pareggiata al piccolo trotto in Romania contro il Cluj non è stata certo una delle migliori di questa stagione e il momento in campionato è quello che è con cinque punti da recuperare sull’Inter, seconda in classifica. Sampdoria in una situazione sempre più disperata che tuttavia dimostra di tenere il campo con orgoglio e determinazione nonostante i pessimi presupposti societari e di classifica.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Cremonese Roma

La Cremonese, ormai virtualmente condannata, unica squadra senza vittorie e con soli nove pareggi nelle 23 gare disputate fino a oggi, rappresenta l’ennesimo test stagionale per una Roma che deve mantenere continuità in un campionato che raramente ha visto la squadra giallorossa inanellare più di due vittorie di fila. Per la Roma, qualificata agli ottavi di finale di Europa League – affronterà i baschi della Real Sociedad – è davvero il momento di fare il classico salto di qualità. La squadra giallorossa, vittoriosa all’Olimpico giovedì sera, ha davvero impressionato anche senza Abraham, sicuramente assente dal primo minuto e sostituito da Belotti. Squalificato Smalling, al suo posto Kumbulla.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Dessers, Okereke.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Juventus Torino

Il piatto forte del 24^ turno di Serie A è quello che viene servito per ultimo, alle 20.45 di martedì 28 febbraio. In una classifica che vede le due squadre vicinissime (un solo punto in più per i bianconeri) a causa della penalizzazione inflitta alla Juventus, si gioca un derby particolarmente atteso. Soprattutto per la squadra granata, ospite all’Allianz Stadium. Un match suona come un vero e proprio motivo di rivalsa. Il Toro segna una vittoria che in campionato manca dal 2015 che significherebbe anche sorpasso in classifica.

All’andata finì 0-1, con un gol decisivo di Dusan Vlahovic su assist di Danilo a un quarto d’ora dal termine. Ma quella era la Juventus che, perlomeno in campionato, non sbagliava un colpo. Fu proprio dal derby che la Juve inanellò una serie di otto vittorie consecutive che rilanciarono le ambizioni della squadra di Allegri in Serie A. Fino alla pesantissima sconfitta di Napoli (5-1). Nella Juventus squalificato Locatelli, imprescindibile la presenza dal primo minuto di un Dimaria in forma smagliante. Nel Torino assente Aina per squalifica ma pesano anche gli infortuni di Lazaro, Vlasic, Ricci e Pellegri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

Classifica aggiornata serie A

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

62 23 20 2 1 INTER

47 23 15 2 6 MILAN

44 23 12 5 5 ROMA

44 23 13 5 5 LAZIO

42 23 12 6 5 ATALANTA

41 23 12 5 6 JUVENTUS

32 *penalizzata di 15 punti 23 14 5 4 BOLOGNA

32 23 9 5 9 TORINO

30 22 8 6 8 UDINESE

30 23 7 9 7 MONZA

29 23 8 5 10 EMPOLI

28 23 6 10 7 LECCE

27 23 6 9 8 FIORENTINA

25 23 6 7 10 SASSUOLO

24 23 6 6 11 SALERNITANA

21 23 5 6 12 SPEZIA

19 23 4 7 12 VERONA

17 23 4 5 14 SAMPDORIA

11 23 2 5 16 CREMONESE

9 23 0 9 14

Il prossimo turno di Serie A, il 25^ si apre venerdì con l’anticipo del Napoli, poi impegnato in Champions League.