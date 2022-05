L’Inter contro l’Empoli si gioca lo scudetto

Inter-Empoli match importante per i nerazzurri. Formazione: qualche dubbio per Inzaghi. News e come vince o perde lo scudetto l’Inter.

Inter Vs Empoli è una partita scudetto per la formazione di Inzaghi. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro l’Udinese ma il Milan è sempre a due lunghezze di vantaggio e con tre sole giornate ancora da giocare da qui alla fine della stagione di serie a 2021-22, questo margine potrebbe essere decisivo.

L’avversario degli uomini di Inzaghi è senz’altro abbordabile e matematicamente salvo dalla retrocessione in B, ma in questo pazzo campionato di Serie A è difficile dare qualcosa per scontato e fare previsioni. Vediamo le ultime news sui nerazzurri e a seguire formazioni, a che ora si gioca e dove vedere il match.

Cosa serve all’Inter per vincere lo scudetto

Come detto, l’Inter ha due punti di distacco dalla vetta e, con gli scontri diretti a sfavore (un pareggio e una sconfitta), può solo cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato sperando in una sconfitta (o in almeno due pareggi) del Milan capolista. Un altro passo falso dei nerazzurri potrebbe infatti chiudere anticipatamente il discorso scudetto.

Il calendario nerazzurro è forse più semplice guardando gli avversari, ma in mezzo c’è anche una finale di Coppa Italia contro la Juventus che si terrà mercoledì 11 maggio e potrebbe togliere energie preziose alla Beneamata.

Guardando invece alla classifica dell’Empoli, i toscani hanno festeggiato la permanenza in Serie A e potranno quindi permettersi di giocare la partita senza pressione, sognando magari un’impresa che metta la ciliegina su una stagione comunque tranquilla.

Inter-Empoli, come stanno Bastoni e Barella e chi gioca

Il principale dubbio in casa Inter riguarda lo stato fisico di Alessandro Bastoni: il difensore non è al meglio e difficilmente recupererà per il match del Meazza. Al suo posto è pronto Federico Dimarco, favorito su Danilo D’Amborsio. Buone notizie arrivano invece da Nicolò Barella, il quale pare recuperato e pronto per la sfida.

Andreazzoli non dovrebbe avere invece avere grossi dubbi, anche se la tranquilla posizione di classifica potrebbe anche permettergli di tentare qualche “esperimento”.

Ecco dunque di seguito le probabili formazioni di Inter-Empoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. All.: Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Bajrami, Pinamonti. All.: Andreazzoli

A che ora si gioca e dove vedere Inter-Empoli

Inter–Empoli andrà in scena, venerdì 6 maggio, allo stadio Meazza di Milano. Il fischio d’inizio dell’arbitro Manganiello è fissato per le ore 18.45 e la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla dovete essere abbonati.