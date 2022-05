Genoa-Juventus, Allegri col turn-over in ottica Coppa Italia

La Juve affronta il Genoa ma pensa anche alla sfida contro l’Inter. News, arbitro, probabili formazioni e guida TV per il match di Serie A.

La Juventus scende in campo contro il Genoa per la quartultima giornata di Serie A: la gara sembra senz’altro più importante per il Grifone (in lotta per la salvezza) che per i bianconeri (ormai già qualificati per la prossima Champions League), ma gli uomini di Allegri vorranno dimostrare di essere una formazione vincente.

Vista la vicinanza della finale di Coppa Italia, è comunque probabile che il tecnico livornese opti per risparmiare qualche elemento, dando spazio a chi ha giocato meno e testando qualche nuova soluzione.

Juventus per il terzo posto, Genoa per la salvezza

La Juve durante la scorsa giornata ha chiuso il discorso qualificazione alla Champions League: la vittoria sul Venezia e il contemporaneo pareggio della Roma hanno infatti consegnato ai bianconeri il quarto posto matematico in classifica. L’obiettivo è dunque raggiunto, anche se il terzo posto del Napoli (distante un solo punto) potrebbe ingolosire la Vecchia Signora.

Il Genoa dal canto suo ha l’acqua alla gola e ha bisogno di continuare a smuovere la classifica per continuare a credere nella salvezza. Il fattore casalingo e una Juventus potenzialmente “distratta” potrebbero in tal senso dare una mano agli uomini di Blessin.

Chi arbitra Genoa-Juventus

Sarà il signor Sozza l’arbitro di Genoa–Juventus. Ad affiancare il fischietto di Seregno, alla sua prima direzione sia per quanto riguarda i rossoblù che i bianconeri, saranno invece Ranghetti e Vivenzi, con Sacchi quarto ufficiale. Completano la squadra Abisso (VAR) e Di Iorio (AVAR).

Genoa-Juventus, probabili formazioni e indisponibili

Pochi dubbi per quanto riguarda la squadra che domani verrà mandata in campo da Blessin: il tedesco è chiamato a giocarsi le ultime carte di permanenza in serie A, quindi opterà per il miglior starting XI possibile.

Passando alla Juve, durante la conferenza pre-partita Massimiliano Allegri ha dato quattro nomi di titolari: Szczesny, Miretti, De Sciglio (squalificato per la finale di Coppa Italia) e Rabiot giocheranno dall’inizio. Con loro anche il probabile impiego di Vlahovic e Cuadrado, mentre Arthur è in dubbio. Possibile infine che Morata riposi e faccia spazio a Kean, discorso simile per De Ligt: al suo posto potrebbe esserci Rugani.

Assenti invece Danilo (riposo precauzionale) e Pellegrini (caviglia dolorante), oltre ai vari lungodegenti come Chiesa, McKennie e Locatelli.

Ecco dunque di seguito le probabili formazioni di Genoa–Juventus.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj, Portanova; Amiri; Ekuban, Yeboah

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Miretti, Zakaria; Kean, Vlahovic, Dybala

Dove vedere Genoa-Juventus

Genoa–Juventus sarà trasmessa sia in streaming che in TV: la gara potrà infatti essere seguita dagli abbonati sia su DAZN che su Sky e Now. SI gioca domani, venerdì 6 maggio, calcio d’inizio ore 20.45.

