Inter mercato, news, ultimissime e previsioni

Inter mercato, acquisti, cessioni rinnovi e previsioni sul calciomercato di nerazzurri per la Serie A 2022/2023.

L’Inter Fc è già una delle protagoniste del calciomercato estivo 2022: dopo il secondo posto della scorsa Serie A, i nerazzurri vogliono tornare a vincere e quindi si sono già mossi con decisione.

Ecco il riassunto delle operazioni di mercato nerazzurre e i possibili nuovi colpi.

Calciomercato Inter: acquisti e rinnovi

L’Inter come detto si è dimostrato subito molto attiva in questo mercato estivo. Dopo il rinnovo di mister Inzaghi, legatosi al club fino al 2024, il club ha ufficializzato ben cinque giocatori.

Il primo acquisto è senz’altro un autentico “botto di mercato”: Marotta è infatti riuscito a riportare a Milano l’attaccante Romelu Lukaku, il quale torna in nerazzurro dopo una deludente stagione al Manchester United. IL belga ha scelto la maglia numero 90.

Con il classe ’93 sono poi arrivati anche il centrocampista Kristjan Asllani (centrocampista albanese classe 2002 proveniente dall’Empoli, maglia numero 14 per lui), Henrikh Mkhitaryan (trequartista ex Roma), André Onana (portiere camerunense arrivato da svincolato dopo l’esperienza all’Ajax) e Raoul Bellanova (terzino del 2000, arriva dal Cagliari e ha scelto la maglia numero 12).

Calciomercato Inter: cessioni

Al momento l’Inter ha messo a segno anche alcune operazioni di mercato in uscita, in particolar modo prestiti.

Stefano Sensi si è dunque accasato in prestito secco al Monza, mentre Martin Satriano si è trasferito con la stessa formula all’Empoli.

Sebastiano Esposito è invece andato all’Anderlecht in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, mentre Niccolò Corrado è un giocatore della Ternana a titolo definitivo (ma l’Inter ha un’opzione per riacquistarlo).

Calciomercato Inter: prossime operazioni

Come ammesso dallo stesso Marotta, l’Inter ha cercato Paulo Dybala, ma la trattativa almeno per il momento non è andata in porto. Un altro nome spesso accostato alla Beneamata è quello di Gleison Bremer del Torino, giocatore che secondo i rumors di mercato sarebbe vicinissimo a trasferirsi all’ombra della Madonnina.

Possibile invece che almeno uno dei tre difensori titolari della scorsa stagione venga ceduto per fare cassa: secondo i quotidiani sportivi il maggiore indiziato sarebbe Milan Skriniar, per il quale ci sarebbe un forte interesse dei francesi del PSG.

