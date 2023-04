Quando può vincere lo scudetto il Napoli? Dipende dai risultati e c’è l’incognita Juve. Ecco come vince e come perde lo scudetto il Napoli. Simulazioni e probabile classifica Serie A.

Il Napoli non ha già vinto lo scudetto come lascia pensare la classifica attuale del campionato di Serie A. Tuttavia è di gran lunga la favorita per la vittoria del tricolore 2022-23 perché ha un rassicurante vantaggio sulla Lazio seconda in classifica. Ma attenzione perché c’è la possibilità (molto complicata) che la Juventus vinca lo scudetto in rimonta.

Vediamo allora in questo articolo tutte le combinazioni ancora possibili tramite cui il Napoli vince o perde lo scudetto 2023.

Cosa deve fare il Napoli per vincere lo scudetto

Guardando la classifica attuale la squadra più vicina al Napoli è la Lazio, distante 16 punti dalla capolista (71 i campani e 55 i biancocelesti). Visto che alla fine del campionato al momento mancano 10 giornate, i punti ancora a disposizione sono 30. Di conseguenza il Napoli vince matematicamente lo scudetto se fa almeno 5 vittorie sulle 10 partite mancanti. Oppure se totalizza 15 punti. Così facendo infatti la Lazio non potrebbe raggiungere gli azzurri nemmeno vincendo tutte le gari restanti.

Ma attenzione perché esiste un’altra ipotesi che potrebbe complicare i piani dei partenopei e riguarda la Juventus. I bianconeri infatti senza la penalizzazione di 15 punti al momento sarebbero secondi con 59 lunghezze, a soli 12 punti dal Napoli. Se ai bianconeri dovessero essere restituiti i 15 punti tolti, nella sentenza che dovrebbe arrivare il prossimo 19 aprile 2023 allora al Napoli servirebbero altri 19 punti sui 30 disponibili per diventare aritmeticamente campioni d’Italia, ovvero 6 vittorie e 1 pareggio.

Ovviamente sia nel primo caso che nel secondo che abbiamo preso in esame i punti e le vittorie necessarie sarebbero di meno nel caso in cui Lazio e Juve non dovessero ottenere il massimo dei punti a disposizione.

Come il Napoli perde lo scudetto

Rovesciando il ragionamento la Lazio vince lo scudetto se ottiene 30 punti, con il Napoli che non riesce a farne almeno 15 nelle ultime 10 gare. Mentre la Juve può vincere il scudetto in primo luogo se gli restituiscono i 15 punti di penalità. Solo in quel caso potrebbe a sorpresa diventare campione d’Italia vincendo tutte le partite restanti, se il Napoli non riuscisse a fare 19 punti da qui a fine campionato.

Un altro aspetto da considerare è quello legato al calendario di Serie A 2023 che vedrà Juventus e Napoli affrontarsi il prossimo 23 aprile all’Allianza Stadium di Torino. Di conseguenza in questo turno se i partenopei dovessero perdere i giochi per lo scudetto potrebbero riaprirsi, ma in caso contrario la squadra del presidente De Laurentiis si avvierebbe molto alla vittoria finale.

Probabile classifica serie A 2023 previsioni

Come visto la vittoria del tricolore del Napoli oppure di Lazio e Juve dipende dai prossimi risultati e dall’eventuale sentenza che potrebbe riportare i bianconeri al secondo posto. Ma una cosa è certa non ci sarà bisogno di nessuna proiezione di classifica se i partenopei otterranno 19 punti nei restanti match di campionato.

Quindi arrivando a 90 punti l’SSC Napoli vincerebbe matematicamente il terzo scudetto della sua storia. Quando? Fra 7 turni di campionato, ovvero a maggio inoltrato. Ma potrebbero bastare molti meno punti ai ragazzi allenati da Luciano Spalletti se come probabile Lazio e Juve non vinceranno tutte le partite ancora da giocare.

Insomma la data della festa scudetto per il Napoli ancora non c’è. Tuttavia è molto probabile che arrivi già a inizio maggio 2023 o qualche settimana più tardi. Di certo però gli azzurri non devono abbassare la guardia, soprattutto dopo l’infortuno di Osimhen che ha reso la squadra più vulnerabile come visto nella sconfitta contro il Milan in campionato.

