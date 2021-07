Calciomercato Juve 2021, chi esce e chi entra

Calciomercato Juve calciatori in entrata, possibili colpi e calciatori in uscita. Ultimissime sulla Juventus

I tifosi della Juventus si aspettano un calciomercato estivo sontuoso da parte della Vecchia Signora che, dopo nove anni, scenderà in campo senza la toppa tricolore. Il ritorno di Max Allegri in tal senso è stato soltanto il primo tassello verso un inevitabile rafforzamento e la sensazione è che la campagna acquisti della Juve sarà di assoluto livello.

Calciomercato Juve, l’obiettivo numero uno.

Il nome cerchiato in rosso sulla lista di Federico Cherubini è tutto fuorchè un segreto: parliamo di Manuel Locatelli, il centrocampista classe ‘98 che si è messo in mostra con una doppietta contro la Svizzera a Euro 2020 e che ha attirato su di sé i riflettori, tra le altre, di Arsenal e Borussia Dortmund.

Il giocatore della nazionale però vuole vestire bianconero e la sensazione è che alla fine Juve e Sassuolo troveranno un’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni (un’operazione simile a quella che ha portato a Torino Federico Chiesa).

I calciatori bianconeri in uscita

Anche sul fronte delle cessioni parliamo di segreti di Pulcinella. Non è esagerato dire che l’intero mercato juventino ruota attorno al futuro di Cristiano Ronaldo e alla sua permanenza o meno in bianconero: il contratto dell’asso portoghese scade l’estate prossima e in settimana è previsto l’incontro decisivo con il suo procuratore Jorge Mendes.

Con le valigie pronte sembrano essere Gianluca Frabotta, che piace soprattutto al Genoa e che potrebbe essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze, e Mehdi Demiral: se Chiellini dovesse rinnovare (come prevedibile), il turco continuerebbe a non avere spazio e pare essere nel mirino dell’Atalanta.

Anche Federico Bernardeschi con ogni probabilità non resterà sotto la Mole, tanto che il suo nome ricorre quotidianamente come pedina di scambio: prima con la Lazio per Luis Alberto, poi con l’Atalanta per Robin Gosens, e siamo soltanto a metà luglio…

I sogni (proibiti?) della Vecchia Signora

Per quanto riguarda le trattative più a lungo termine sono tanti i nomi pesanti accostati alla Juventus, spesso sfociando nel fantamercato. Il sogno mai celato di Max Allegri per esempio è di riabbracciare Paul Pogba, ma il ritorno del “Polpo” sarebbe possibile solo immaginando un maxi-scambio con Cristiano Ronaldo.

L’addio del portoghese a sua volta lascerebbe un buco (e che buco!) in attacco, da coprire con una punta di peso come Dusan Vlahovic (che a breve rinnoverà con la Fiorentina e che spinge per una clausola “soft” di circa 40 milioni di euro) o, perché no, Mauro Icardi, che al PSG è una seconda scelta e che, nell’anno che porta ai Mondiali, ha bisogno di giocare titolare. Magari proprio in bianconero, accanto al connazionale Dybala anche lui voglioso di riscatto.

Queste le ultimissime news sul mercato Juve. Tuttavia bisogna attendere fino al 31 agosto data in cui si chiude il calciomercato estivo.

VEDI ANCHE: Quanto gioca la Juve calendario partite