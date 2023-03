La Nazionale di calcio torna in campo giovedì sera per la prima sfida di qualificazione a Euro 2024 contro l’Inghilterra. Ultime notizie probabili formazioni, orario partita.

É di nuovo Italia-Inghilterra. A distanza di poco più di un anno e mezzo dalla finale dell’Europeo di Wembley, e dopo le due sfide della UEFA Nations League Italia e Inghilterra si affrontano ancora una volta. Stavolta sulla strada verso l’Europeo 2024 in Germania.

Sorteggiate nello stesso girone anche per le eliminatorie del prossimo Europeo, Azzurri e Leoni rinnovano una sfida tra le più importanti e antiche del calcio internazionale.

Italia-Inghilterra, i precedenti

Sono 31 in tutto i precedenti ufficiali – amichevoli incluse – tra Italia e Inghilterra. I successi azzurri sono 11: 12 i pareggi, 8 le vittorie degli inglesi. Ma le ultime partite sono tutte favorevoli all’Italia. Non solo quella di Wembley del 2021 ma anche l’ultima partita, in UEFA Nations League pochi mesi fa.

Per risalire all’ultima vittoria inglese bisogna tornare al 15 agosto 2012: amichevole in Svizzera che vede gli azzurri sconfitti 1-2 a Berna. Da lì in poi solo risultati utili. L’Italia ha sempre battuto l’Inghilterra nelle fasi finali dell’Europeo. É accaduto nel 1980, con un gol di Tardelli, prima ancora che nella finale del 2021.

Italia, il nuovo corso di Roberto Mancini

Inevitabilmente rinnovata la nazionale di calcio italiana dopo la riconferma di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Se non altro l’assenza dell’Italia ai Mondiali ha dato la possibilità al tecnico di completare un collegiale e di valutare nuove individualità. Ma i problemi sono sempre quelli di alcuni mesi fa. Manca un attaccante in grado di alzare la media di realizzazione. E l’assenza di Ciro Immobile, infortunato, non rende le cose più semplici.

L’indisponibilità di Federico Chiesa, rientrato a Torino dopo i problemi riscontrati nell’ultimo turno di campionato, tolgono ulteriori risorse anche in panchina. La novità è il nuovo arrivo Retegui, argentino con passaporto italiano talento del Boca che si sta mettendo in luce nel Tigre. Mancini potrebbe puntare immediatamente su di lui.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Mancini negli ultimi giorni, pochi per la verità, di preparazione a Coverciano, ha testato due moduli: uno a due punte, un 3-5-2 e uno con tre punte, 4-3-3. Considerando le le assenze di Chiesa e di Raspadori, e le caratteristiche dei giocatori a disposizione, è più probabile la prima soluzione. Tra i convocati tanti i giocatori disponibili ma in condizioni non eccellenti: a cominciare da Bastoni e Bonucci.

L’Inghilterra invece ha tutti i suoi top player e può addirittura gestire qualche problema di abbondanza.

Queste le probabili formazioni.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Scalvini, Scalvini, Romagnoli, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Verratti, Spinazzola; Berardi, Retegui.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Grealish.

A che ora gioca la nazionale di calcio

La 32esima sfida tra Italia e Inghilterra si gioca giovedì 23 marzo alle 20.45 al Maradona di Napoli. Arbitra il serbo Jovanovic. Contemporaneamente a Skopje l’altra gara del girone tra Macedonia del Nord e Malta dove la nazionale azzurra si trasferirà fin da venerdì mattina in vista della gara in programma domenica sera alle 20.45 a Ta Qali. Diretta TV in chiaro su RAIUno e in streaming su RAIPlay.

