Nazionale qualificazioni Euro 2024: partite e avversarie dell’Italia

Euro 2024 nazionale italiana, tornano le qualificazioni. Ecco girone e squadre rivali dell’Italia per andare ai prossimi Europei. Calendario delle partite degli azzurri.

Nazionale, qualificazioni a Euro 2024 al via nel 2023. L’Italia punta a qualificarsi per la 17° edizione del campionato europeo di calcio, che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Gli azzurri si presentano con l’onore e l’onere di difendere il trofeo conquistato per la seconda volta nella sua storia a Wembley nel 2021, con la vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra, in una finale nella quale si presentavano da outsider.

Euro 2024 girone Italia, che squadre ci sono

La vittoria del trofeo, tuttavia, non svincola la nazionale di calcio italiana dai rischi di un torneo di qualificazione che coinvolgerà tutte le altre squadre nazionali che fanno parte dell’universo UEFA. Ad eccezione di Germania – qualificata di diritto in quanto paese ospitante – ma anche della Russia, esclusa fin da subito a causa della nota crisi internazionale che riguarda il conflitto in Ucraina.

I gironi di qualificazione, dieci in tutto, sette da cinque squadre e tre da sei, sono stati sorteggiati. L’Italia è inserita nel Gruppo C in qualità di testa di serie. Ma le urne di Francoforte hanno riservato non poche sorprese. Agli Azzurri, infatti, toccheranno:

Inghilterra , in una rivincita non solo dell’Europeo dello scorso anno ma anche della UEFA Nations League di quest’anno, che ha visto la nazionale dei Tre Leoni retrocessa dopo la sconfitta contro l’Italia.

Ucraina, con la speranza che per allora la squadra gialloazzurra possa tornare a giocare negli stadi di casa

Le avversarie della nazionale alle qualificazioni

Conosciamo più nel dettaglio tutte le squadre che dovrà affrontare l’Italia nel girone di qualificazione a Euro 2023.

L’Inghilterra torna sulla strada della nazionale azzurra, in una sfida che torna a essere un vero e proprio classico, così come lo era stato in passato. Nella sfida contro i Tre Leoni pesa indubbiamente il forte desiderio di rivalsa della nazionale inglese dopo la sconfitta di Wembley agli Europei. E anche se l’Inghilterra è andata ai Mondiali, e l’Italia invece no, va detto che non è un momento particolarmente brillante per la nazionale inglese. Fortemente contestata dopo le ultime prestazioni non molto brillanti sotto la guida del CT Southgate.

La Macedonia del Nord, invece, protagonista di una delle pagine più amare della storia del calcio italiano, con la clamorosa sconfitta di Palermo di qualche mese fa, è una realtà giovane e in notevole evoluzione. Una squadra che a poco a poco sta crescendo ma che affronta un periodo di notevole rinnovamento.

Addirittura drammatica invece la situazione della nazionale dell’Ucraina, sconvolta da un conflitto che ha cancellato dalla geografia del paese numerosi stadi e anche alcuni club. Ciononostante in Ucraina il campionato è ripreso. Si gioca: sotto le bombe e con le interruzioni degli allarmi per le incursioni di missili e aerei. La nazionale ucraina è uscita tra gli applausi dalle qualificazioni al Mondiale solo ai play off, dopo avere battuto la Scozia ma sconfitta dal Galles di Gareth Bale.

La piccola rappresentativa di Malta è l’anello debole del girone, espressione della quinta fascia di merito. Sulla nazionale maltese, pesa un caso piuttosto eclatante che riguarda il CT, l’allenatore italiano Devis Mangia.

Questo il calendario delle partite della nazionale con orari da confermare. Si parte subito con il botto, e dunque con Italia-Inghilterra.

EURO 2024 QUALIFICAZIONI ITALIA INGHILTERRA 23 marzo - 20.45 MALTA ITALIA 26 marzo - 20.45 MACEDONIA DEL NORD ITALIA 09 settembre - 20.45 ITALIA UCRAINA 12 settembre - 20.45 ITALIA MALTA 14 ottobre - 20.45 INGHILTERRA ITALIA 17 ottobre - 20.45 ITALIA MACEDONIA DEL NORD 17 novembre - 20.45 UCRAINA ITALIA 20 novembre - 20.45

Chi si qualifica a Euro 2024?

Il format delle qualificazioni alla fase finale di Euro 2024 è estremamente semplice. Nel caso del girone dell’Italia otto gare, quattro in casa e quattro in trasferta, raccolte in un calendario estremamente serrato che inizia nel Marzo 2023 per concludersi sette mesi dopo. Al termine della fase a gironi le prime due squadre classificate di ogni singolo gruppo saranno automaticamente ammesse alla fase finale in Germania.

Dai gironi saranno promosse 20 squadre, la ventunesima è ovviamente la Germania padrona di casa. Gli ultimi tre accessi saranno decisi da un meccanismo molto più complesso che riguarda la UEFA Nations League e che promuoverà le tre migliori squadre di ogni gruppo che saranno risultate escluse al termine del girone di qualificazione all’Europeo.

L’Italia, che dopo le vittorie contro Inghilterra e Ungheria ha conquistato per la seconda volta consecutiva anche la Final Four (in programma il prossimo anno a giugno), sotto questo aspetto ha una garanzia in più. Ma il minimo che ci si aspetta dalla squadra del CT Roberto Mancini è che che gli azzurri vincano il proprio gruppo.