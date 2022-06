Inghilterra-Italia, Nations League: dove vedere la partita di questa sera

Inghilterra-Italia è la terza partita degli Azzurri in Nations League. Ecco ultime novità, probabili formazioni, dove si gioca e come vedere la partita.

Inghilterra–Italia vedrà affrontarsi le due compagini a esattamente undici mesi dalla gloriosa serata di Wembley che vide gli Azzurri di Mancini laurearsi campioni d’Europa proprio in casa degli avversari odierni.

Da quell’11 luglio tante cose sono cambiate, soprattutto tra le fila di Mancini: assorbita infatti la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, la Nazionale è stata stravolta e “svecchiata”, puntando su una “linea verde” su cui basare la rinascita dell’Italia calcistica.

In attesa della “rivincita” di questa sera, andiamo a vedere le ultime novità sulla partita di Nations League.

Italia capolista del girone, Inghilterra ancora a secco di vittorie

Quella odierna sarà la terza gara dell’Italia in questa fase a gironi della Nations League. Bonucci e compagni si presentano a questa sfida da primi in classifica: gli Azzurri hanno infatti quattro punti, frutto del pareggio contro la Germania e del successo sull’Ungheria.

L’Inghilterra è invece fanalino di coda con un punto, avendo sin qui racimolato un k.o. contro i magiari e un 1-1 contro la Nazionale di Hans-Dieter Flick.

Inghilterra-Italia, probabili formazioni

Mancini quasi sicuramente cambierà qualcosa rispetto alla squadra vista in campo contro l’Ungheria: le novità potrebbero arrivare soprattutto in attacco, dove almeno uno tra i due “veronesi” Matteo Cancellieri e Gianluca Caprari potrebbe avere una chance ai lati di Gianluca Scamacca. Da tenere sempre in considerazione Lorenzo Pellegrini, a segno in entrambe le ultime due gare dell’Italia in Nations League.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Inghilterra-Italia.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Stones, Tomori, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Sterling, Abraham, Grealish. CT: Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Frattesi; Pellegrini, Scamacca, Caprari. CT: Mancini

Inghilterra-Italia a porte chiuse, dove vederla in TV

Inghilterra–Italia si disputerà al Molineux Stadium di Wolverhampton “quasi a porte chiuse“: allo stadio saranno ammessi solo qualche migliaio di bambini in quanto la Federazione inglese deve scontare una squalifica per gli scontri avvenuti fuori da Wembley in occasione della finale degli scorsi Europei.

La gara inizierà alle ore 20.45 e sarà come di consueto disponibile in chiaro, quindi gratis, su RAI 1.