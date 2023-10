La nazione di calcio femminile affronta la Spagna nel terzo match del girone di Women’s Nations League 2023-24. Precedenti, formazioni e diretta Tv.

Nazionale donne-Spagna, le campionesse del mondo tornano in Italia. L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle ore17.45 a Salerno. Un bel confronto per le Azzurre dopo il Mondiale in un girone durissimo ma anche di alto profilo. L’avversaria delle ragazze azzurre è in questo momento è il punto di riferimento più alto in assoluto nel calcio femminile.

Nazionale donne-Spagna statistiche e previsioni

I precedenti contro la Spagna sono molto relativi. Perché si riferiscono a un periodo ormai lontano e da aggiornare. L’ultima partita, prima dell’Europeo dello scorso anno è stato un pareggio. Ma il valore di quella squadra è cresciuto in un anno soltanto in un modo esponenziale.

Oggi la Spagna è al secondo posto nel ranking FIFA alle spalle della Svezia, l’altra avversaria con cui l’Italia dovrà vedersela subito dopo. Sicuramente è la squadra che gioca il calcio più bello del mondo. Di gran lunga superiore a quello che si è visto nelle Olimpiadi di due anni fa visti a Tokyo, oro al Canada, e al lungo ciclo dominato dagli Stati Uniti, surclassati nel corso dell’ultimo mondiale.

Una squadra giovane, ricchissima di talento, con una prospettiva di crescita davvero significativa, in grado di alimentare un ciclo importante, anche lungo. Quindi per l’Italia è l’avversario ideale per tenere alta l’asticella e aumentare un livello che deve crescere e ha bisogno di punti di riferimento.

Italia femminile le parole del CT Andrea Soncin

La squadra è al lavoro da lunedì. Andrea Soncin ha cambiato relativamente poco rispetto alle sue prime convocazioni del mese scorso.

Il gruppo a poco a poco si sta ricostituendo: “Stiamo cercando di capire come lavorano le nostre calciatrici durante la settimana e quali sono i principi sui quali i loro allenatori fanno affidamento perché, alla fine, penso che le ragazze debbano essere messe al centro del progetto. Più informazioni abbiamo, sia io che il mio staff, più riusciamo ad individualizzare e personalizzare il lavoro nel momento in cui le ragazze arrivano in Nazionale. É vero, c’è poco tempo a disposizione. Ma come ci ha ricordato Spalletti anche in poco tempo si può incidere molto”.

Nazionale donne-Spagna cosa aspettarsi dalla partita

Sono 17 i confronti tra Italia e Spagna. Il bilancio complessivo è di 11 vittorie azzurre, quattro pareggi e due successi spagnoli. Ma come detto il bilancio si riferisce a una storia di lunghissimo periodo.

Salerno tornerà a ospitare una partita importante di calcio femminile dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno tra Juventus e Roma, vinto dalle bianconere. All’Arechi c’erano 6mila persone. La speranza è che possano essere molte di più per la nazionale azzurra. Anche per vedere la Spagna: era da cinquant’anni che a Salerno non giocava l’Italia femminile.

Probabili formazioni Nazionale donne-Spagna

Questa la formazione con cui la Spagna ha battuto la Svizzera 5-0 nell’ultimo precedente di Nations League.

SPAGNA (4-3-3) – Coll, Carmona-Garcia, Aleixandri, Paredes, Hernandez; Putellas, Albelleira, Bonmatì; Caldentey, Garcia, Navarro.

L’Italia che ci si potrebbe aspettare contro la Spagna sarà un mix tra le due squadre viste contro Svizzera e la Svezia. Questa la probabile formazione delle azzurre.

ITALIA (4-4-2) – Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Bartoli; Dragoni, Giugliano, Bonansea, Caruso; Giacinti, Girelli.

Nazionale donne-Spagna si gioca venerdì 27 ottobre alle 17.30 allo stadio Arechi di Salerno. Arbita la rumena Ionela Pesu. Diretta televisiva su RAI Due e in streaming su RAI Play.

