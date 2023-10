Napoli vs Real Madrid nel 2° turno del girone di Champions 2023/24. Azzurri sfavoriti ma possono vincere. Formazioni, pronostico e diretta streaming.

Napoli-Real Madrid è la partita più importante di questa giornata di Champions League 2023 2024. I campioni d’Italia ospitano il Real Madrid allo stadio Maradona, il salotto buono della Serie A per accogliere la squadra più vincente del mondo.

E sarà curioso verificare anche l’accoglienza del pubblico azzurro nei confronti di Carlo Ancelotti che a Napoli non ha lasciato un ricordo né buono né indelebile.

Napoli e Real Madrid, come arrivano a questa sfida

Due vittorie di misura per gli Azzurri e le Merengues nella prima giornata. Il Napoli ha battuto il Braga mentre il Real Madrid si è imposto 1-0 sull’Union Berlino. Quando al campionato gli spagnoli sono passati agilmente sul campo del Girona, una delle grandi sorprese della Liga di questa stagione 3-0 con i gol di Joselu, Tschouameni e Bellingham.

Napoli altrettanto autorevole sul campo del Lecce (0-4) nell’anticipo Serie A dominato senza indecisioni. Forse la miglior partita giocata dall’inizio dell’anno dalla squadra di Garcia.

Napoli-Real Madrid, i precedenti

Il Real Madrid ha vinto entrambi i doppi confronti contro il Napoli. La più recente negli ottavi di finale della Champions League 2016/17 grazie a una vittoria per 3-1 sia in casa che in trasferta. Molto più indietro in archivio invece il precedente tra il Real Madrid di Leo Beenhakker che eliminò il Napoli di Maradona nel primo turno di Coppa dei Campioni: era il 1987/88.

Il Real Madrid vinse l’andata 2-0 grazie ai gol di Míchel (rigore) e Miguel Tendillo, prima di pareggiare 1-1 nell’allora Stadio San Paolo, dove Emilio Butragueño, oggi dirigente del club, pareggiò il vantaggio di Giovanni Francini.

Il Napoli contro i club spagnoli vanta un bilancio non eccellente: 22 partite e sole sei vittorie con 7 pareggi e 9 sconfitte. Questa è l’ottava presenza complessiva del Napoli in Champions nella fase a gironi, e la sesta nelle ultime otto stagioni. Il Real è la squadra che vanta il maggior numero di trofei europei. Ma il Napoli è imbattuto da 13 partite casalinghe di Champions League (V9 P4), e dunque dalla sconfitta per 4-2 contro il Manchester City alla quarta giornata del 2017/18.

Probabili formazioni Napoli-Real Champions

Dopo il turn-over di Lecce Garcia ha un unico dubbio che riguarda la disponibilità di Rrahmani anche se quasi certamente il kosovaro non dovrebbe farcela. Conferma dunque per Ostigard e Natan che nelle due partite giocate fin qui sono andate molto bene. Probabile l’impiego dal primo minuto di Politano.

Real Madrid che rinuncia ad Alaba. Davanti attacco atomico con Vinicius Junior, tenuto a riposo in campionato, accanto a Rodrygo e Bellingham.

Napoli (modulo 4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Real Madrid (modulo 4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior.

Napoli-Real canale tv e pronostici

Napoli-Real Madrid si gioca martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21:00 allo stadio Maradona di Napoli, arbitra il francese Clement Turpin. Diretta TV su Infinity+, su Sky Sport Uno e live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Per vedere questo incontro quindi bisogna pagare un abbonamento, non sarà infatti visibile gratis su Canale 5 o altrove. Nell’altra partita del girone l’Union Berlino ospita il Benfica. Mentre la seconda italiana in campo, l’Inter gioca contro il Benfica.

Le quote sono davvero molto incerte: la vittoria del Napoli è data a 2.60, quella del Real Madrid a 2.55 con il pareggio a 3.60. Quindi gli spagnoli sono favoriti, ma di pochissimo. Di conseguenza il Real è battibile, ma il Napoli dovrà sfoderare una grande prestazione per centrare la vittoria.

