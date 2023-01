Napoli-Cremonese, Coppa Italia 2023

Napoli-Cremonese apre il secondo turno di partite degli ottavi di finale di Coppa Italia | a che ora giocano | Precedenti e formazioni

Ancora una settimana intensa per il calcio italiano con la Coppa Italia che vede la sfida tra Napoli e Cremonese in programma martedì sera. Di seguito le ultime news

La sfida tra Napoli e Cremonese rappresenta una vera e propria sfida tra la testa e la coda della Serie A. Da una parte la capolista, reduce da una massiccia vittoria contro la Juventus. Dall’altra la Cremonese, ancora senza vittorie in serie A e battuta in casa dal Monza nell’ultimo turno di campionato.

Coppa Italia, Napoli-Cremonese: la partita

Secondo il format della competizione è il Napoli, al suo esordio in Coppa Italia, a giocare in casa. Gara di sola andata: in caso di parità al termine di 90’ regolamentari scatteranno tempi supplementari e rigori. Ma i pronostici sono ovviamente tutti dalla parte della squadra di Luciano Spalletti.

Accantonata la sconfitta di Milano contro l’Inter alla ripresa del campionato, il Napoli ha conquistato due vittorie di fila contro Sampdoria e Juventus. Straordinario il perentorio 5-1 contro i bianconeri che hanno isolato ancora maggiormente al comando della classifica gli azzurri, ormai lanciatissimi. In attesa che riprenda la Champions League, il Napoli punta con decisione il terzo fronte della stagione.

Il Napoli ai quarti affronterebbe in casa la Roma, che la settimana scorsa ha battuto con il minimo scarto il Genoa. Una partita ad altissimo rischio considerando i tremendi scontri tra gli ultras delle due squadra in autostrada di qualche giorno fa in autostrada nei pressi di Arezzo. Trasferta vietata per i tifosi giallorossi. Ma prima, in ogni caso, il Napoli dovrà conquistare l’accesso al turno successivo.

Napoli-Cremonese, statistiche e formazioni

Sono 15 i precedenti tra Napoli e Cremonese al Maradona con sette vittorie degli azzurri sei pareggi e due successi dei grigiorossi. Nella gara del girone d’andata di Serie A il Napoli passò a Cremona 1-4. L’ultimo successo della Cremonese risale al 1994. Tre i precedenti di Coppa Italia con due vittorie in casa per il Napoli e un solo pareggio a Cremona.

Dopo la sconfitta in casa contro il Monza di sabato scorso (2-3), la Cremonese ha esonerato il tecnico Alvini. In panchina andrà Davide Ballardini che ha firmato fino al 30 giugno del prossimo anno. Allenatore specializzato in salvezze disperate, ottenute in fasi diverse con Cagliari (tre contratti) e Genoa (addirittura quattro). Quello di Napoli sarà l’esordio per Ballardini sulla panchina della Cremonese dove il tecnico romagnolo non ha mai lavorato in precedenza. Escludendo le esperienze nelle giovanili, quella grigiorossa è l’ottava società che tessera Ballardini. Cremonese ultima in campionato di Serie A e senza vittorie.

Ci sono molti dubbi sulla squadra che il tecnico, appena assunto, vorrà impiegare e con quali schemi. Anche se tutto lascia pensare che Ballardini opterà per una difesa a tre e un trequartista alle spalle delle punte.

Spalletti sicuramente opterà per un ampio turn over dando fiato a Osimhen per impiegare dal primo minuto sia Simeone che Raspadori. Esordio per il nuovo acquisto Berezynski con Olivera, Ndombele ed Elmas, impiegati solo nel secondo tempo contro la Juve, in campo dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Ciofani. All. Ballardini.

Questo il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia tra partite giocate e ancora da disputare

Coppa Italia quando gioca il Napoli

Napoli-Cremonese si gioca martedì alle 21 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli: arbitra Abisso. Il calendario delle gare di Coppa Italia si chiude giovedì con tre partite: Atalanta-Spezia alle 15, (la squadra che vince affronterà a San Siro l’Inter). Quindi Lazio-Bologna alle 18 seguita da Juventus-Monza alle ore 21: le due vincenti si affronteranno ai quarti raggiungendo Fiorentina e Torino, una contro l’altra nella parte bassa del tabellone dei quarti.