Supercoppa 2023, Milan-Inter In Tv su Canale 5

Supercoppa 2023 Milan Vs Inter. Formazioni Data e orario partita in Tv.

Supercoppa 2023. Da una parte il Milan, campione d’Italia. Dall’altra l’Inter che ha conquistato la Coppa Italia. La Lega mette in palio a Riyadh in Arabia Saudita il primo trofeo stagionale del calcio italiano.

In attesa del derby di campionato del girone di ritorno, in programma tra due settimane – il 5 febbraio – e dopo la vittoria del Milan (3-2 con doppietta di Leao e gol di Giroud) del 3 settembre scorso nella stracittadina d’andata, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in uno scontro diretto che stavolta vale un trofeo.

Supercoppa, Milan-Inter: la partita

L’Inter si presenta a Riyadh in qualità di detentrice dopo la vittoria dello scorso anno di Supercoppa sulla Juventus. Successo 2-1 ai supplementari con un gol decisivo di Alexis Sanchez: si giocava a San Siro.

Da quest’anno la Supercoppa torna a giocarsi all’estero e in campo neutro dopo i ricchi accordi commerciali che impegneranno la Lega in Arabia Saudita per i prossimi anni. Una trasferta che cade nel bel mezzo di un campionato appena ripartito che certo non vede Inter e Milan brillare. I nerazzurri sono reduci da un pareggio davvero scialbo contro il Verona. Ancora un pareggio per il Milan fermato anche a Lecce, dopo la rimonta subita in casa dalla Roma.

Le due squadre sono reduci anche dalla Coppa Italia. Inter vincente col Parma e qualificata ai quarti di finale. Milan incredibilmente eliminato dopo avere perso in casa da un Torino per quasi un’ora in inferiorità numerica.

Supercoppa, i precedenti Inter Milan

Si tratta della 35esima edizione della Supercoppa, il trofeo più giovane del calcio italiano, inaugurato nel 1988. Il Milan lo ha vinto 7 volte, l’ultima delle quali nel 2016, perdendo quattro finali. Una finale e una vittoria in meno per l’Inter, sei successi in dieci gare.

Nella ricchissima statistica dei derby della Madonnina c’è un solo precedente che riguarda la Supercoppa: quello del 2011. Il Milan sconfisse clamorosamente l’Inter del Triplete a San Siro con doppio vantaggio di Ibrahimovic e Boateng poi accorciato da Sneijder.

Nel computo complessivo di tutte le sfide tra Milan e Inter, considerando Serie A e coppe, le due milanesi si sono incrociate 233 volte: 85 vittorie per i nerazzurri, 79 per i rossoneri con 69 pareggi.

Milan-Inter, le formazioni di Supercoppa

Il Milan è partito per Ryadh direttamente da Lecce con diversi giocatori non disponibili pur recuperando Tonali, reduce dalla squalifica. Pioli confermerà quasi completamente la squadra vista nelle ultime settimane con Giroud terminale offensivo appoggiato da Leao e Brahim Diaz.

Simone Inzaghi in questo avvio di 2023 ha risparmiato Dumfries, rientrato dai Mondiali in condizioni non straordinarie. Brozovic comincia ad allenarsi con il gruppo ma difficilmente sarà a disposizione anche solo per pochi minuti. Lautaro-Dzeko la coppia offensiva, Acerbi preferito a De Vrij sulla linea difensiva.

Il derby di Supercoppa tra Milan e Inter si gioca alle 20 di mercoledì sera (ora italiana) a Ryiadh: arbitra Maresca. Diretta in chiaro su Canale 5 con live streaming sulle piattaforme on line su SportMediaset, sul sito Mediasetplay e sull’applicazione Mediaset Infinity.

