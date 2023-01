Risultati Serie A sabato e domenica. Napoli stellare, Juventus umiliata. Atalanta straripante

Tutti i risultati della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allungo Napoli in classifica, record Atalanta. Le sintesi

Il diciottesimo turno del campionato di Serie A ha emesso un verdetto. Non scritto, ma piuttosto chiaro: il Napoli è la candidata numero uno alla conquista dello scudetto. Le cinque pappine rifilate alla Juventus e i nove punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica quando siamo a metà stagione rappresentano i due classici indizi che fanno una prova.

I partenopei dominano in lungo e in largo la squadra di Allegri, mentre tutte le altre inseguitrici (Milan, Inter, Lazio, Roma e Atalanta) non sono in grado di tenere l’alto ritmo imposto dagli Azzurri. Pertanto la sensazione che il Napoli debba aver paura solamente di se stesso, perché solo una crisi della squadra di Spalletti potrebbe riaprire un campionato che appare virtualmente già chiuso.

Sintesi Napoli-Juventus 5-1

A Napoli le campane suonano a festa. Al Maradona la difesa della Juventus, apparsa molto solida nelle ultime uscite, si scioglie come neve al sole e viene perforata in continuazione. La squadra di Spalletti si rivela padrona del campo dal primo all’ultimo minuto eccezion fatta nei due frangenti in cui Di Maria colpisce l’incrocio dei pali e realizza il momentaneo 2-1. Il Fideo è l’unico bianconero che sembra in grado di risollevare le sorti della Vecchia Signora, ma predica nel deserto, mentre nel Napoli emerge l’intero collettivo.

I partenopei aprono le danze con Osimhen e raddoppiano con Kvaratskhelia, con Di Maria che fa 2-1 prima dell’intervallo e tiene la sfida virtualmente aperta. Poi nella ripresa il Napoli dilaga: Rrahmani segna il 3-1, Osimhen di testa serve il poker e anche Elmas partecipa alla festa del gol per il definitivo 5-1.

Serie A Atalanta-Salernitana 8-2

Gasperini scrive un altro piccolo pezzo di storia dell’Atalanta che mai, prima di domenica, aveva realizzato 8 reti in una singola partita di Serie A. L’aveva fatto in Europa, con lo 0-8 di Sarajevo nei preliminari di Europa League, ma mai nella massima serie. Invece l’8-2 rifilato alla Salernitana è un altro record per i nerazzurri che, fra l’altro, sono la prima squadra a segnare otto reti in Serie A dopo quasi 27 anni. L’ultimo precedente è infatti Inter-Padova del 14 aprile 1996 che finì 8-2 anche in quel caso.

Fra l’altro, l’Atalanta ha mandato in gol sette marcatori diversi: Boga ha aperto le danze, poi Lookman, Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, ancora Lookman, Ederson e Zortea. Mentre sul fronte Salernitana c’è stato il momentaneo 1-1 di Dia e la rete nella ripresa di Nicolussi Caviglia.

Serie A Cremonese-Monza 2-3, Alvini esonerato

Nel delicato scontro salvezza fra Cremonese e Monza, i brianzoli si impongono 3-2, si mantengono in una zona di classifica tranquilla lasciando i grigiorossi sul fondo della classifica, con la sconfitta che costa cara al tecnico Massimiliano Alvini che è stato esonerato dall’incarico nella serata di sabato. Al suo posto arriva Davide Ballardini, considerato un mago da subentrante.

Risultati diciottesima giornata Serie A

Il diciottesimo turno di Serie A si chiude questa sera con la disputa di Empoli-Sampdoria che avrà inizio alle 20.45. Di seguito il calendario completo con tutti i risultati.

Napoli-Juventus 5-1

Cremonese-Monza 2-3

Lecce-Milan 2-2

Inter-Verona 1-0

Sassuolo-Lazio 0-2

Torino-Spezia 0-1

Udinese-Bologna 1-2

Atalanta-Salernitana 8-2

Roma-Fiorentina 2-0

Lunedì 16 gennaio ore 20.45

Empoli-Sampdoria

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito la classifica della Serie A dopo la disputa della diciottesima giornata.

Napoli 47

Milan 38

Juventus 37

Inter 37

Atalanta 34

Lazio 34

Roma 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Bologna 22

Monza 21

Lecce 20

Empoli 19

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Sampdoria 9

Verona 9

Cremonese 7