Risultati Serie B 1^ giornata ritorno. No problem Frosinone. Genoa, colpo di Coda

Tutti i risultati della prima giornata del girone di ritorno di serie B. La squadra di Grosso riparte con una vittoria e mantiene la vetta. Classifica

Inizia senza problemi il 2023 della capolista Frosinone che, nella prima giornata del girone di ritorno, ha la meglio sul Modena. Cade invece la Reggina seconda della classe, battuta al Granillo dalla Spal. Show invece del Bari, che serve il poker al Parma, e fra Perugia e Palermo conclusasi sul 3-3. Il Genoa prosegue la risalita battendo il Venezia.

Sintesi Serie B Frosinone-Modena 2-1

Riparte con un successo il cammino della capolista Frosinone che si impone 2-1 in casa contro il Modena. L’uno-due a firma di Insigne e Caso fra il 19′ e il 23′ della seconda frazione di gioco consegna i tre punti alla squadra di Grosso che mantiene la testa della classifica. Il Modena prova a riaprirla con Strizzolo all’88’, ma i ciociari resistono fino alla fine.

Serie B Genoa-Venezia 1-0

E’ proprio il caso di dirlo. Con un colpo di Coda, il Genoa stende il Venezia e risale in classifica. Già, perchè l’attaccante del Grifone, entrato in campo al 67′ al posto di Puscas, ha realizzato la rete che ha deciso il match contro i lagunari all’85. Grazie a questi tre punti, la formazione di Alberto Gilardino aggancia la Reggina al secondo posto e prosegue la rincorsa alla Serie A.

Esonero Brescia, via Aglietti

Lo avevamo già ribadito negli scorsi articoli che non si è mai sicuri del posto di lavoro quando si è alle dipendenze di Massimo Cellino. Già, perché nella serata di lunedì il presidente del Brescia ha esonerato il tecnico Alfredo Aglietti dopo due sole giornate. Fatale, si fa per dire, la sconfitta di domenica in casa del Sudtirol, mentre nel turno precedente le Rondinelle avevano conquistato un punto contro il Palermo. Il nuovo allenatore del Brescia è Pep Clotet, che torna quindi sulla panchina bresciana dopo esser stato a sua volta sollevato dall’incarico poco prima di Natale.

Risultati Serie B prima giornata girone di ritorno

Di seguito ecco tutti i risultati delle partite in calendario nella ventesima giornata del girone di ritorno. Inizia bene il 2023 del Cagliari di Ranieri, vittorioso 2-0 in Sardegna contro il Como, così come quello della Spal che espugna il Granillo di Reggio Emilia grazie anche alle parate di Alfonso.

Sabato 14 gennaio ore 14

Bari-Parma 4-0

Cagliari-Como 2-0

Perugia-Palermo 3-3

Pisa-Cittadella 1-2

Reggina-Spal 0-1

Sabato 14 gennaio ore 16.15

Frosinone-Modena 2-1

Domenica 15 gennaio ore 14

Sudtirol-Brescia 1-0

Domenica 15 gennaio ore 16.15

Cosenza-Benevento 1-1

Ternana-Ascoli 1-0

Lunedì 16 gennaio ore 18.45

Genoa-Venezia 1-0

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica completa del campionato di Serie B dopo la disputa della ventesima giornata. Al comando sempre il Frosinone, è invece il Cosenza a chiudere la graduatoria.

Frosinone 42

Reggina 36

Genoa 36

Bari 33

Pisa 29

Sudtirol 29

Ternana 29

Cagliari 28

Parma 27

Ascoli 25

Modena 25

Palermo 25

Brescia 25

Spal 23

Benevento 23

Como 22

Cittadella 22

Venezia 20

Perugia 20

Cosenza 28

Prossimo turno Serie B

Nel prossimo fine settimana, il campionato di Serie B tornerà nuovamente protagonista, con il turno spalmato, come di consueto, sui tre giorni. Aprirà la giornata Palermo-Bari, in anticipo il venerdì, mentre Brescia-Frosinone chiuderà il turno domenica pomeriggio.

Venerdì 20 gennaio ore 20.45

Palermo-Bari

Sabato 21 gennaio ore 14

Benevento-Genoa

Como-Pisa

Modena-Cosenza

Parma-Perugia

Reggina-Ternana

Spal-Ascoli

Venezia-Suditrol

Sabato 21 gennaio ore 16.15

Cittadella-Cagliari

Domenica 22 gennaio ore 16.15

Brescia-Frosinone