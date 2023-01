Coppa Italia, Fiorentina e Roma ai quarti di finale

La Fiorentina batte la Sampdoria 1-0, la Roma supera il Genoa grazie a un gol di Dybala e raggiungono Inter e Milan alla prossima fase della Coppa Italia

Si completa il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con le vittorie di misura di Fiorentina, 1-0 alla Sampdoria, e Roma, 1-0 al Genoa.

Le due genovesi escono di scena con i viola e i giallorossi che raggiungono ai quarti di finale il Torino, vittorioso a San Siro sul Milan, e l’Inter che ha vinto 2-1 in rimonta e solo ai supplementari contro il Parma.

Fiorentina-Sampdoria 1-0

Sarà proprio la Fiorentina ad affrontare il Torino, gara in casa dei Viola al Franchi. La squadra di Italiano conquista una vittoria di misura ai danni della Sampdoria in una gara dominata ma mai completamente chiusa dai padroni di casa e decisa da un gol di Barak. Partita non molto bella per la verità, appena più animata nel corso della prima frazione di gara. Rincon scuote la Fiorentina con una gran traversa colpita a non più di due metri dalla porta avversaria. Un gol sciaguratamente sprecato che peserà molto.

Barak al 25’ sfrutta un rimpallo su Ranieri e insacca in porta senza indecisioni. Gol annullato a Jovic per fuorigioco al 38’ e di fatto, a parte un’altra occasione sprecata da Kouame su Contini. A tempo scaduto espulso Murillo per somma di ammonizione.

Roma-Genoa 1-0

É sempre Dybala a trasformare la Roma in Joya. L’argentino segna uno splendido gol nella ripresa che vale la qualificazione e la sfida o in casa del Napoli o all’Olimpico contro la Cremonese, dipende dal risultato della partita in programma giovedì prossimo.

Per il resto non una Roma straordinaria che di fatto si limita a pochi spunti efficaci ma che ancora non convince completamente nella vittoria contro un Genoa spuntato, ma molto fisico e volonteroso.

Decisivo l’ingresso di Dybala nella ripresa al posto di Pellegrini, autore dell’unica emozione del primo tempo con una gran conclusione che si stampa sul montante. Di Dybala la seconda, vera, conclusione a rete della Roma, dopo 64’, parata da Martinez. Suo anche il gol decisivo, splendido, con un’accelerazione che sbilancia e trafigge tutta la difesa del Genoa. Basta questo nonostante nel finale il Genoa abbia con Aramu una clamorosa occasione per pareggiare.

Questo il quadro delle partite degli ottavi di finale con i risultati delle gare disputate e il programma di quelle ancora da giocare.

Coppa Italia Ottavi di finale Data e orario di gara In onda Inter Parma 2-1 (tempi supplementari) Lautaro Martinez, Acerbi

Juric Milan Torino 0-1 Adopo Fiorentina Sampdoria 1-0 Barak Roma Genoa 1-0 Dybala Napoli Cremonese 17 gennaio ore 21.00 Canale 5 Atalanta Spezia 19 gennaio ore 15.00 Italia 1 Lazio Bologna 19 gennaio ore 18.00 Italia 1 Juventus Monza 19 gennaio ore 21.00 Canale 5

Ora torna il campionato. Con il big match tra Napoli e Juventus e le partite del Milan, a Lecce e dell’Inter, in casa contro il Verona.