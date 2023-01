Serie A 2022/23, partite 18^ giornata.

Calendario partite della 18^ giornata di Serie A | Formazioni previste | Date orari Tv anticipi e posticipi

Dopo gli ottavi di finale della Coppa Italia si giocano le partite della 18^ giornata di Serie A. Apre il big match Napoli -Juventus. Di seguito le ultimissime.



La partitissima tra azzurri e bianconeri, vero e proprio test scudetto e scontro al vertice tra le prime due squadre in classifica, anticipato al venerdì sera. Grande attesa anche per il programma del sabato e della domenica con numerose partite di cartello.

Questo il programma completo del turno con la programmazione in TV.

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU VERONA

LECCE

DAZN SALERNITANA

NAPOLI

DAZN FIORENTINA

TORINO

DAZN + SKY SAMPDORIA

UDINESE

DAZN + SKY MONZA

SASSUOLO

13 gennaio 20.45 DAZN SPEZIA

ROMA

14 gennaio 15.00 DAZN JUVENTUS

ATALANTA

14 gennaio 18.00 DAZN BOLOGNA

CREMONESE

15 gennaio 15.00 DAZN INTER

EMPOLI

14 gennaio 20.45 DAZN + SKY LAZIO

MILAN

15 gennaio 12.30 DAZN

Serie A, 18^ giornata Napoli-Juventus

Se non la Juventus chi? Solo la Juve di Massimiliano Allegri, otto vittorie consecutive senza mai subire nemmeno un gol, sembra essere in grado di fermare la marcia inarrestabile del Napoli. La capolista ha ripreso la sua corsa a Genova dopo aver perso sul campo dell’Inter nel primo turno del nuovo anno. Una partitissima che arriva con venti gare ancora da giocare e che per questo non si può definire forse decisiva ma che, in caso di vittoria, potrebbe consentire al Napoli – già campione d’inverno – un salto estremamente significativo verso il suo terzo scudetto. Kim, uscito precauzionalmente per un acciacco muscolare sarà regolarmente in campo. Lozano favorito su Politano nell’unico dubbio per Spalletti.

Allegri, ancora senza Vlahovic, verifica le condizioni di Chiesa che potrebbe fare il suo ingresso dal primo minuto dopo le molte cautele delle ultime settimane.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

Cremonese-Monza

Inedito derby lombardo in serie A tra la Cremonese, ancora a caccia della sua prima vittoria dopo la promozione, e il Monza, altra neo promossa sempre più ambiziosa dopo i brillanti risultati conquistati dalla gestione di Raffaele Palladino. Sono in tutto nove i precedenti tra le due formazioni sempre nel campionato cadetto con tradizione favorevole ai padroni di casa: quattro vittorie e altrettanti pareggi con un solo successo esterno del Monza. Riconfermata la coppia offensiva Okereke-Dessers nella Cremonese con Valeri in appoggio sulla fascia sinistra, eccellente anche contro l’Inter. Monza senza Rovella e con Petagna di nuovo punto di riferimento offensivo. Cragno, sempre più coinvolto in voci di mercato, sempre in panchina alle spalle di Di Gregorio.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Machín, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Serie A, 18^ giornata Lecce-Milan

Ad attendere il Milan, reduce dal pareggio contro la Roma, subito negli ultimi cinque minuti di gara domenica scorsa e dalla clamorosa eliminazione di Coppa Italia contro il Torino, c’è un Lecce sempre più a suo agio nel massimo campionato. Ultimo precedente due anni fa, nelle ultime giornate del campionato 2019-20, con il Milan in piena serie positiva che passa in Salento 1-4 contro una squadra già retrocessa in Serie B.

Stefano Pioli torna a responsabilizzare i titolari, anche in vista della partita di Supercoppa contro l’Inter in programma mercoledì sera. Dunque attacco a piena potenza con Leao e Giroud e Diaz ancora una volta preferito a De Ketelaere, poco convincente anche in Coppa. Nel Lecce squadra completamente confermata dopo le ultime ottime prestazioni e pochi dubbi uno dei quali riguarda la corsia, con Maleh favorito su Blin.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Serie A, 18^ giornata Inter-Verona

Anche per l’Inter è una vigilia di preparazione alla Supercoppa. Il test contro il Verona, squadra che ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite dopo la ripresa del campionato, sembra essere alla portata di Inzaghi costretto a valutare di alcuni titolari ancora al lavoro a parte e fuori dal gruppo. Verona che non ha mai battuto l’Inter a San Siro in Serie A: venti vittorie in 31 precedenti per i nerazzurri con 11 pareggi anche se l’ultimo, nel 2014, fu un pareggio fatale per la panchina di Mazzarri che saltò proprio in quella occasione. Inzaghi sicuramente senza Lukaku: Lautaro e Dzeko nuovamente titolari. Verona confermato rispetto alla vittoria (2-0) contro la Cremonese.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Ceccherini, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.

Serie A – Sassuolo-Lazio

Lazio ancora senza successi in questa ripresa della stagione due pareggi consecutivi. Considerando la lunga pausa e la sconfitta prima della sosta la squadra di Maurizio Sarri non vince dal 10 novembre scorso e ha perso terreno su tutte le squadre che la precedono e la seguono in classifica nella corsa verso le posizioni europee. Un momento non particolarmente brillante sotto l’aspetto dei risultati. Nei 18 precedenti cinque vittorie del Sassuolo e 10 della Lazio con tre pareggi in una storia di sfide molto recente che risale agli ultimi dieci anni di Serie A. Emiliani in caduta libera in campionato dove non vincono addirittura dal 24 ottobre.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Torino-Spezia

Sono solo cinque i precedenti tra Torino e Spezia con quattro vittorie granata e i liguri che hanno conquistato un solo pareggio. La squadra di Juric è galvanizzata dal successo di Coppa Italia di San Siro con il quale hanno eliminato il Milan ma non potrà contare su Linetty, squalificato e su Pellegri, ancora indisponibile.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi.

Udinese-Bologna

Anche qui due squadre fino a oggi senza vittorie nell’anno nuovo. Addirittura due le sconfitte per la squadra di Thiago Motta di nuovo scivolata sul lato destro della classifica dopo l’inizio del 2023. Doppia squalifica per i felsinei che non potranno schierare né Dominguez né Medel, cosa che limita non poco l’operatività del tecnico visto che anche Arnautovic non ha ancora completamente recuperato dai suoi problemi muscolari e Barrow ne avrà ancora per parecchio tempo. Attacco forzatamente costruito intorno a Sansone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Sansone.

Atalanta-Salernitana

Zapata torna in piena disponibilità e offre alternative a Gasperini che orientativamente dovrebbe puntare ancora una volta su Hojlund, in grande condizione nelle ultime due settimane che hanno garantito alla Dea quattro punti in due partite. Salernitana senza Daniluc, squalificato. Piatek va in panchina privilegiando l’impiego di Dia e Bonazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Højlund.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Radovanovic, Fazio; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

Serie A, 18^ giornata Roma-Fiorentina

Impegno ravvicinato dopo le sfide di Coppa Italia anche per Roma e Fiorentina, nello scontro diretto che chiude la programmazione domenicale nel posticipo dell’Olimpico. Ibanez squalificato per un turno dopo la raffica di ammonizioni nel match pareggiato a San Siro in extremis. Brutte notizie per la Fiorentina: l’infortunio a Cabral è serio e ci vorrà un mese per recuperare l’attaccante. Jovic torna invece a disposizione di Italiano. Kumbulla in difesa dal primo minuto e attacco di nuovo a re con Dybala, Zaniolo e Abraham riconfermati.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral.

Empoli-Sampdoria

La Sampdoria torna a caccia di punti decisivi per la quota salvezza sul campo di un Empoli reduce da due pareggi e comunque in serie positiva, cinque punti nelle ultime tre partite. La squadra di Stankovic rinuncia a Rincon, squalificato, ma ritrova la disponibilità di Aimone che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Match da ex per Caputo, subito decisivo nei toscani, che giocherà dal primo minuto.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Yepes, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Dopo il 18esimo turno di Serie A si profila un’altra settimana intensa per il calcio maschile italiano. Coppa Italia, il cui calendario prevede le ultime quattro gare degli ottavi di finale in programma tra martedì e giovedì, ma – soprattutto – la Supercoppa Italiana con il derby Milan-Inter.