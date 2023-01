Risultati Serie A ieri. Ridono solo Napoli e Juve

Risultati Serie A diciassettesima giornata. La squadra di Spalletti è campione d’inverno, i bianconeri agganciano il secondo posto. Classifica e prossimo turno

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A regala emozioni e sorprese con risultati in bilico fino alla fine. Fra le big, gioiscono infatti solamente Napoli e Juventus, mentre Inter, Lazio e Milan si vedono raggiunge in pieno recupero. Grazie al successo sulla Sampdoria e al contemporaneo pareggio della squadra di Pioli, la squadra di Spalletti è campione d’inverno con due turni d’anticipo in virtù dei sette punti di margine sui rossoneri e sulla Juventus.

Sintesi Serie A Sampdoria-Napoli 0-2

Il Napoli riscatta immediatamente la battuta d’arresto contro l’Inter e supera la Sampdoria a Marassi. I partenopei prima sciupano un calcio di rigore con Politano (bravo Audero a deviare sul palo la conclusione), poi passano in vantaggio con Osimhen.

I blucerchiati restano in inferiorità numerica per l’imprudenza di Rincon che compie un’entrata da rosso diretto e, nella ripresa, il Napoli legittima la propria supremazia trasformando il secondo penalty di giornata assegnato a favore con Elmas che non sbaglia.

Risultati Serie A Juventus-Udinese 1-0

Fra le formazioni di alta classifica, sorride anche la Juventus che centra un’altra vittoria di corto muso e continua la risalita. La squadra di Allegri va vicina al gol con la zuccata di Rugani nella prima frazione di gioco, ma Silvestri si oppone.

La Vecchia Signora accelera progressivamente nella seconda frazione di gioco quando Allegri getta nella mischia Paredes, Chiesa e Milik. E sono proprio i primi due a confezionare il via del gol da tre punti: l’argentino inventa un lancio perfetto, l’azzurro effettua un grande stop e un bel cross al limite dell’area piccola su cui si avventa Danilo che realizza da due passi.

Serie A Milan-Roma 2-2

Le partite durano fino al triplice fischio conclusivo e il Milan dovrà trarre vantaggio dalla lezione subita contro la Roma. Quando il Diavolo sembrava ormai in assoluto controllo del match, la Lupa risorge e realizza due reti nel giro di pochissimi minuti.

Kalulu alla mezzora porta avanti la squadra di Pioli che raddoppia al 77′ con un contropiede concretizzato da Pobega. Le palle inattive si rivelano però fatali ai rossoneri che prima subiscono il 2-1 con Ibanez all’87’ e poi il 2-2 con Abraham al 93′.

Diciassettesima giornata proteste Inter

Monza-Inter finisce 2-2 con le proteste di Inzaghi che contesta palesemente l’arbitraggio di Sacchi che, effettivamente, non è stato dei migliori ed è stato anche male assistito dal Var. Il primo tempo è spumeggiante, con Darmian che porta avanti i nerazzurri al 10′, Ciurria che fa l’1-1 già all’11’ e Lautaro Martinez segna l’1-2 al 22′.

Acerbi realizza l’1-3, ma la rete viene annullata per un fallo di Gagliardini che però non c’è (i due giocatori del Monza si ostacolano a vicenda senza che l’interista sia coinvolto) scatenando le ire della panchina nerazzurra (in precedenza però c’è anche un calcio di rigore non concesso al Monza). Nel finale arriva la beffa per l’Inter, con l’autorete di Dumfries che vale il 2-2.

Risultati diciassettesima giornata Serie A

Giornata da dimenticare anche per Lazio e Sassuolo, che si sono viste beffate in zona Cesarini. I biancocelesti hanno subito la rete del pareggio, mentre gli emiliani quella del ko con il rigore di Nico Gonzalez. Di seguito tutti i risultati della diciassettesima giornata.

Fiorentina-Sassuolo 2-1

Juventus-Udinese 1-0

Monza-Inter 2-2

Salernitana-Torino 1-1

Lazio-Empoli 2-2

Spezia-Lecce 0-0

Sampdoria-Napoli 0-2

Milan-Roma 2-2

Verona-Cremonese 2-0

Bologna-Atalanta 1-2

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito la classifica completa del campionato di Serie A 2022/2023.

Napoli 44

Juventus 37

Milan 37

Inter 34

Atalanta 31

Lazio 31

Roma 31

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Lecce 19

Bologna 19

Empoli 19

Salernitana 18

Monza 18

Sassuolo 16

Spezia 15

Sampdoria 9

Verona 9

Cremonese 7

Calendario prossimo turno Serie A

Archiviata la diciassettesima giornata, ora si pensa già alla prossima, che si aprirà venerdì sera con il big match fra Napoli e Juventus. Di seguito il calendario della diciottesima giornata.

Venerdì 13 gennaio ore 20.45

Napoli-Juventus

Sabato 14 gennaio ore 15

Cremonese-Monza

Sabato 14 gennaio ore 18

Lecce-Milan

Sabato 14 gennaio ore 20.45

Inter-Verona

Domenica 15 gennaio ore 12.30

Sassuolo-Lazio

Domenica 15 gennaio ore 15

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

Domenica 18 gennaio ore 18

Atalanta-Salernitana

Domenica 18 gennaio ore 20.45

Roma-Fiorentina

Lunedì 19 gennaio ore 20.45

Empoli-Sampdoria