Partite Serie B sabato e domenica. Il Frosinone attende il Modena

Tutte le partite in calendario nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Classifica e quando si gioca

A tre settimane di distanza dalla conclusione del girone d’andata, la Serie B torna in campo per iniziare la tornata di ritorno che si preannuncia avvincente almeno quanto la prima metà di stagione. Ad oggi, il Frosinone è, un po’ a sorpresa, la squadra che ha stupito più di tutte prendendosi il titolo di campione d’inverno, ma Reggina e soprattutto Genoa sono prontissime a dare battaglia.

Partite Serie B Frosinone-Modena

Il Frosinone vuole assolutamente partire così come aveva chiuso, pertanto l’obiettivo della squadra di Grosso è quello di consolidare il primato in classifica. Di fronte a sé ha però un Modena capace di colpire e che ha il giovane attaccante bergamasco Bonfanti come uno degli elementi più contesi nel calciomercato.

Serie B Cagliari-Como

Dopo l’avvio di stagione abbastanza deludente, il Como è riuscito a fare qualche punto e muovere la classifica, ma non si aspettava certamente di essere nell’attuale posizione a questo punto del campionato.

Lo stesso si può dire del Cagliari, con il vulcanico Giulini che ha scelto di provare ad aprire un nuovo ciclo con l’esperto Ranieri al posto di Liverani. Anche se a nostro avviso, servirà anche qualche innesto nell’organico se l’obiettivo è quello di tornare immediatamente in Serie A.

Serie B prima giornata Genoa-Venezia

Per il Genoa non si tratta del ritorno sul campo in gare ufficiali in questo 2023. La squadra di Alberto Gilardino, che con il campione del mondo con l’Italia ha raccolto 10 punti in 4 giornate, è infatti scesa in campo lo scorso giovedì per disputare l’ottavo di finale di Coppa Italia perso 1-0 in casa della Roma.

Una resa onorevole per il Grifone che ora è concentrato sull’immediato ritorno in Serie A e sulla campagna di rafforzamento che non si fermerà all’acquisto del giovane Matturro e al ritorno del capitano Mimmo Criscito che, pur di tornare a indossare la maglia del Genoa, ha firmato un contratto fino a giugno al minimo sindacale.

Calendario Serie B prima giornata girone di ritorno

La prima giornata del campionato di Serie B si apre con la disputa alle 14 di cinque gare nella giornata di sabato 14 gennaio. Oltre a Cagliari Como, le principali attenzioni saranno puntate su Bari-Parma e su Reggina Spal, mentre la capolista Frosinone affronterà il Modena alle 16.15.

Il turno si chiuderà lunedì 16 gennaio con la partita fra Genoa e Venezia, che inizierà al Ferraris alle 18.45. Di seguito il calendario completo della prima giornata di Serie B.

Sabato 14 gennaio ore 14

Bari-Parma

Cagliari-Como

Perugia-Palermo

Pisa-Cittadella

Reggina-Spal

Sabato 14 gennaio ore 16.15

Frosinone-Modena

Domenica 15 gennaio ore 14

Sudtirol-Brescia

Domenica 15 gennaio ore 16.15

Cosenza-Benevento

Ternana-Ascoli

Lunedì 16 gennaio ore 18.45

Genoa-Venezia

Classifica Serie B 2022/2023

Ecco la classifica del campionato di Serie B dopo la disputa delle prime diciannove giornate, con il Frosinone al comando seguito da Reggina e Genoa.

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

39 19 11 3 4 Reggina

36 19 10 3 5 Genoa

33 19 8 6 4 Bari

30 19 7 9 2 Pisa

29 19 6 8 4 Parma

27 19 7 5 6 Ternana

26 19 7 5 6 Sudtirol

26 19 6 8 4 Ascoli



25 19 6 7 4 Brescia

25 19 6 6 6 Modena

25 19 6 4 8 Cagliari

25 19 5 7 6 Palermo

24 19 6 5 7 Benevento

22 19 5 7 6 Como

22 19 4 7 7 Spal

20 19 4 8 6 Venezia 20 19 5 4 8 Cittadella

19 19 4 7 5 Perugia

19 19 3 4 10 Cosenza

17 19 4 5 9

Dove vedere la Serie B in tv

Come il girone d’andata, anche quello di ritorno sarà possibile vederlo in diretta televisiva. Sky, Dazn, Now Tv e Helbiz Live trasmetteranno infatti tutte le partite del campionato cadetto. La visione degli eventi non è però gratuita, ma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma desiderata.