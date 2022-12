Risultati Serie B ieri. Frosinone campione d’inverno, si sblocca il Cagliari

Tutti i risultati della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B. I ciociari chiudono al primo posto davanti a Reggina e Genoa. Classifica

La diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 elegge il Frosinone campione d’inverno. La squadra allenata da Grosso riscatta il ko di Genova con una prestazione di spessore in cui liquida la Ternana senza troppi problemi. Seconda posizione per la Reggina, vittoriosa ad Ascoli, mentre il Genoa, terzo, infila il quarto risultato utile consecutivo superando il Bari al San Nicola davanti a quasi 50.000 spettatori, record per la Serie B.

Record spettatori Serie B Bari-Genoa 1-2

Il big match dell’ultima giornata del girone d’andata va al Genoa che vince in casa del Bari per 2-1 grazie alla rete realizzata da Puscas in apertura (2′) e a quella di Gudmundsson al quarto d’ora della ripresa. Nel mezzo, i pugliesi avevano trovato il momentaneo pareggio con Cheddira, tornato in biancorosso dopo il grande Mondiale con il Marocco. Al Bari non sono quindi bastati i quasi 50.000 tifosi presenti al San Nicola – record per la Serie B -, mentre a gioire sono stati i 345 sostenitori del Grifone presenti alla trasferta pugliese.

Grazie a questi tre punti, il Genoa si mantiene ampiamente in lotta per la promozione diretta in Serie A. Inoltre Alberto Gilardino, subentrato tre settimane fa all’esonerato Blessin, si è guadagnato sul campo la conferma anche per il girone di ritorno. Nelle quattro giornate al timone dei rossoblù, l’ex attaccante della Nazionale ha raccolto la bellezza di 10 punti frutto di tre vittorie e un pareggio, incassando solamente una rete. Oltre al ricco bottino, il nuovo tecnico ligure ha dimostrato di saper leggere le partite in maniera perfetta ma, soprattutto, anche di sfruttare al meglio le potenzialità di una rosa molto profonda.

Sintesi Serie B Frosinone-Ternana 3-0

Ora il Frosinone non si può più chiamare sorpresa. La sconfitta contro il Genoa nello scorso turno di campionato avrebbe potuto creare qualche problema alla formazione ciociara, ma invece la squadra di Grosso risponde nel migliore dei modi rifilando tre reti alla Ternana e prendendosi il titolo di campione d’inverno. Prima dell’intervallo ci pensa Mulattieri, calciatore di proprietà dell’Inter ad aprire le danze, mentre nella ripresa il solito Insigne e Garritano chiudono i conti.

In Frosinone-Ternana era attesa anche la risposta della squadra arbitrale, per la prima volta tutta al femminile con la direzione di Ferrieri Caputi assistita da Di Monte e Trasciatti. Altra vittoria per il designatore Rocchi: nessun problema per il fischietto livornese e le sue compagne d’avventura.

Serie B ieri Cagliari-Cosenza 2-0

Il ribaltone della settimana dà i suoi frutti in casa Cagliari. Il vulcanico presidente Giulini affida all’esperto Claudio Ranieri la panchina dei sardi dopo l’esonero di Liverani, ma contro il Cosenza c’è il traghettatore Pisacane a guidare la squadra (Muzzi messo ko all’ultimo da una colica renale). Sarà l’aria nuova, sarà la magia dell’accordo con Ranieri, ma in campo si vede un altro Cagliari. I sardi tornano al successo (2-0 con gol di Lapadula e Lella) ma, soprattutto, manetengono inviolata la propria porta dopo dieci partite.

Fra le altre cose, ieri è stata una giornata molto particolare in casa Cagliari, con i tifosi che hanno ritrovato il sorriso dopo la notizia, arrivata il giorno di Natale, della prematura morte dell’ex centrocampista Fabian O’Neill, deceduto a soli 49 anni in Uruguay, che a Cagliari visse i momenti più belli della carriera da calciatore. Ribattezzato “Il mago” per la sua grande abilità nell’utilizzare entrambi i piedi, era diventato un idolo in Sardegna, ma i grossi problemi con l’alcool condizionarono il suo rendimento. Chiamato poi alla Juventus, entrò in crisi con la dipendenza che prese il sopravvento. Persona comunque generosa e buona d’animo, strinse un rapporto con l’allora presidente sardo Massimo Cellino che ha dichiarato: “L’unico calciatore che mi fece un regalo”.

Risultati partite Serie B ieri

Nelle altre partite della diciannovesima giornata giocate a Santo Stefano, spicca il successo della Reggina in casa dell’Ascoli grazie al gol di Rivas. Di seguito tutti i risultati delle partite giocate ieri.

Lunedì 26 dicembre

Brescia-Palermo 1-1

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

Spal-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

Frosinone-Ternana 3-0

Bari-Genoa 1-2

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica completa del campionato di Serie B 2022/2023 dopo la conclusione del girone d’andata. In vetta troviamo il Frosinone con 39 punti, seguito dalla Reggina con 36, Genoa 33 e Bari con 30. Eccezion fatta per le prime quattro della classe, divise da tre punti l’una con l’altra, questo campionato cadetto si sta rivelando molto avvincente e propone una classifica cortissima nonostante metà stagione sia già alle spalle. Dal Bari, quarto, alla coppia di terzultime composta da Perugia e Cittadella ci sono solamente 11 punti, quindi tutti i giochi sono ancora apertissimi.

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

39 19 11 3 4 Reggina

36 19 10 3 5 Genoa

33 19 8 6 4 Bari

30 19 7 9 2 Pisa

29 19 6 8 4 Parma

27 19 7 5 6 Ternana

26 19 7 5 6 Sudtirol

26 19 6 8 4 Ascoli



25 19 6 7 4 Brescia

25 19 6 6 6 Modena

25 19 6 4 8 Cagliari

25 19 5 7 6 Palermo

24 19 6 5 7 Benevento

22 19 5 7 6 Como

22 19 4 7 7 Spal

20 19 4 8 6 Venezia 20 19 5 4 8 Cittadella

19 19 4 7 5 Perugia

19 19 3 4 10 Cosenza

17 19 4 5 9

Quando ricomincia la Serie B

Con la disputa dell’ultima giornata d’andata, la Serie B ora va in vacanza. A differenza della Serie A, il campionato cadetto non si è fermato durante la disputa del Mondiale giocatosi in Qatar e pertanto ora è giunto il momento di oconcedere qualche giorno di relax a calciatori e staff delle squadre di Serie B.

La cadetteria ripartirà infatti con la prima giornata di ritorno nel 2023, precisamente nel pomeriggio di sabato 14 gennaio con la disputa di ben cinque gare che avranno inizio alle 14.