Serie B partite 19^ giornata. Esordio per Aglietti al Brescia

Serie B 2022/2023 calendario orario partite della diciannovesima giornata. Ultime news sul campionato

Partite Serie B. Non c’è festività che possa fermare il campionato di Serie B. La categoria cadetta 2022/2023 non si blocca nemmeno sotto Natale e torna in campo il 26 dicembre per la disputa del boxing day, come amano dire gli inglesi. Tutte le partite della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata si giocheranno il dì di Santo Stefano, con Brescia-Palermo ad aprire il palinsesto alle 12.30 e il big match Bari-Genoa a chiudere alle 20.30.

Brescia Calcio prossime partite, cosa è successo a Brescia

Nonostante dopo la sconfitta di Pisa di qualche giorno fa il presidente del Brescia Massimo Cellino avesse rinnovato la fiducia al proprio tecnico Pep Clotet, ecco invece arrivare il clamoroso ribaltone con l’esonero dell’allenatore e di tutto il suo staff e con il responsabile dell’area tecnica Perinetti a rischio.

Già nei giorni scorsi vi avevamo detto che nonostante le dichiarazioni rito, con Cellino non si è mai sicuri del proprio posto ed ecco Clotet sollevato dall’incarico con l’ex Reggina Alfredo Aglietti al suo posto. Toccherà quindi all’ex tecnico della promozione del Verona risollevare le sorti di un Brescia caduto in crisi nelle ultime settimane e allontanatosi parecchio dalla zona promozione diretta. Il lunch match di Santo Stefano contro il Palermo dell’ex Corini può rappresentare il primo punto di svolta in vista del girone di ritorno.

Serie B Frosinone Calcio, lunedì c’è la Ternana

Dopo la battuta d’arresto subita in casa del Genoa nell’ultimo turno di campionato, il Frosinone è chiamato all’immediato riscatto contro la Ternana. Il match, in programma lunedì alle 18, obbliga al successo la squadra allenata da Fabio Grosso al fine di evitare che le inseguitrici si avvicinino ulteriormente e che quindi i ciociari vanifichino tutti gli sforzi fatti nella prima parte di stagione.

Dal canto suo invece la Ternana non può regalare nulla se vuole mantenersi almeno in zona play-off. Al momento la squadra di Andreazzoli è appena dentro la fascia, ma la classifica cortissima porta numerosi salti sia in avanti che indietro in ogni giornata. E, altra cosa da tenere sempre sotto osservazione, anche le ultime della classe stanno iniziando a fare risultati, dando vita quindi ad una graduatoria più corta che mai.

Bari-Genoa

Il big match della diciannovesima giornata di Serie B è indubbiamente il confronto fra Bari e Genoa, posticipo serale del boxing day in programma a Santo Stefano.

Su un fronte ci sarà un Bari che sta recitando un ruolo da protagonista in questo campionato cadetto e sarà spinto dal numeroso pubblico che sarà presente al San Nicola. Sull’altro ci sarà invece un Genoa che, con l’arrivo di Alberto Gilardino in panchina, ha cambiato nettamente passo ottenendo sette punti e mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre gare.

Serie B diciannovesima giornata calendario

Di seguito ecco il calendario completo della diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Fra le gare che avranno inizio alle 15, c’è da segnalare anche Cagliari-Cosenza. Dopo diverse settimane in bilico, il tecnico dei sardi Fabio Liverani è stato esonerato dal presidente Giulini che, in attesa di una decisione definitiva (sta provando a convincere Claudio Ranieri), ha affidato la squadra a Muzzi.

Lunedì 26 dicembre ore 12.30

Brescia-Palermo

Lunedì 26 dicembre ore 15

Ascoli-Reggina

Benevento-Perugia

Cagliari-Cosenza

Como-Cittadella

Spal-Pisa

Sudtirol-Modena

Venezia-Parma

Lunedì 26 dicembre ore 18

Frosinone-Ternana

Lunedì 26 dicembre ore 20.30

Bari-Genoa

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica di oggi della Serie B 2022/2023 aggiornata dopo la disputa delle prime diciotto giornate.

Quante giornate mancano alla fine della Serie B

Dopo la disputa della diciannovesima giornata, si concluderà il girone d’andata. Pertanto, al termine della regular season di Serie B mancheranno altre diciannove giornate al termine delle quali le prime due classificate saranno promosse in Serie A, mentre dalla terza all’ottava accederanno ai play-off.

Le ultime tre classificate retrocederanno in Serie C, mentre quartultima e quintultima disputeranno un turno di play-out.

Quando ricomincia la Serie B 2022/2023

Dopo le gare di Santo Stefano, la Serie B si prende una pausa di tre settimane per consentire qualche giorno di vacanza a calciatori e membri dello staff. Il campionato di Serie B riprenderà poi il weekend del 14 e 15 gennaio con la disputa della prima giornata del girone di ritorno.

VEDI ANCHE: Calendario e Risultati Serie B 2022/2023