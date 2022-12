Risultati Serie B 18^ giornata. Frosinone sconfitto, risale il Genoa

Risultati e classifica delle partite della diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Brescia perde ancora, ma per ora Clotet è salvo

La diciottesima giornata del campionato di Serie B vede il rilancio del Genoa che batte la capolista Frosinone, mentre l’altro match clou fra Reggina e Bari finisce 0-0. Perde malamente il Brescia, battuto 3-0 dal Pisa. Di seguito tutti i risultati del diciottesimo turno.

Sintesi Serie B Genoa-Frosinone 1-0

Il Genoa compie un’importante passo in avanti in classifica battendo 1-0 il Frosinone capolista. Al Grifone basta una rete di Gudmundsson al 21′ del primo tempo per aver la meglio della squadra di Grosso che mantiene comunque la vetta della classifica. Bella prova per la squadra di Gilardino che, a questo punto, potrebbe esser confermato sulla panchina rossoblù anche nel 2023.

Serie B Pisa-Brescia 3-0

Brutta sconfitta del Brescia che perde 3-0 in casa del Pisa e quasi senza mai dare un cenno di reazione. Dopo quattro minuti, il grande ex Torregrossa sblocca il risultato, poi Gliozzi al 20′ sigla il raddoppio. Sempre Gliozzi, all’85’ chiude i giochi segnando il 3-0. Nonostante il ko, Pep Clotet resta al timone delle Rondinelle.

Risultati diciottesima giornata Serie B

Oltre ai successi di Pisa e Brescia, l’altro successo interno arriva dal Palermo che batte 2-1 il Cagliari. Per il resto si registrano le affermazioni esterne di Sudtirol, Ascoli e Como rispettivamente contro Cittadella, Cosenza e Ternana. La giornata si chiuderò lunedì sera con la disputa del posticipo fra Perugia e Vicenza, il cui fischio d’inizio è fissato per le 20.30. Di seguito il dettaglio delle partite con tutti i risultati.

Sabato 17 dicembre ore 18

Pisa-Brescia 3-0

Sabato 17 dicembre ore 20.30

Reggina-Bari 0-0

Domenica 18 dicembre ore 14

Cittadella-Sudtirol 0-2

Cosenza-Ascoli 1-3

Modena-Benevento 1-1

Parma-Spal 0-1

Ternana-Como 0-3

Domenica 18 dicembre ore 18.45

Palermo-Cagliari 2-1

Domenica 18 dicembre ore 20.45

Genoa-Frosinone 1-0

Lunedì 19 dicembre ore 20.30

Perugia-Vicenza

Classifica Serie B 2022/2023